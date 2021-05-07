В Красноярске введены новые ограничения для проезда и стоянки автомобилей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появились новые ограничения для автомобилистов в виде запрета проезда и стоянки машин. Как сообщают в администрации, такие меры будут временными и действовать будут ограниченное количество времени.

Так, 7 мая с 18:00 до 14:00 8 мая будет временно запрещена стоянка от улицы Вокзальная до здания №37 по улице Деповская и от здания №37 по улице Деповская до здания №7 по улице 30 Июля. Для участников дорожного движения будут выставлены соответствующие временные дорожные знаки.

А уже 8 мая с 8:00 до 14:00 на этих же участках будет запрещен проезд для всех видов транспорта.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности во время мероприятий на площади перед Военным комиссариатом Октябрьского и Железнодорожного районов города Красноярска.

Также под запрет попадет стоянка и остановка в центральной части города 8 и 9 мая 2021 года с 08.00 до 23.30.

Ограничения коснутся следующих участков:

Для участников дорожного движения будут выставлены временные дорожные знаки.