Фейерверк на День Победы 9 мая в Красноярске 2021: будет ли салют, когда запустят, откуда смотреть

Фейерверк на 9 мая в Красноярске 2021 года начнется в 22.45 Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на отмену всех массовых мероприятий на 9 мая 2021, праздничный фейерверк на День Победы в Красноярске все же состоится. Рассказываем подробности.

В 2020-м году новость о том, что фейерверк все же состоится так и не озвучили, по официальным данным салют не должны были запускать, но, после 22.00 в районе Коммунального моста состоялся праздничный фейерверк, который стал неожиданностью для жителей города.

В этом году информацию о проведении фейерверка красноярцы узнали с сайта госзакупок. На официальных порталах про праздничный салют нет ни слова.

Фейерверк на День Победы 9 мая в Красноярске начнется в 22.45. Залпы продлятся до 23.00.

По предварительным данным фейерверк запустят с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея».

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