В Красноярске для ветеранов во дворах домов устроили праздничные концерты

Мини-концерт для ветеранов Фото: ИВАНОВА Диана

Песни военных лет прозвучали под окнами квартир Клавдии Сергеевны Гавриловой, Ивана Трофимовича Козлова, Михаила Георгиевича Новоселова, Ивана Михайловича Сенашова и Владимира Сидоровича Федькина.

В Ленинском районе Красноярска концерт для ветеранов Великой Отечественной войны устраивал духовой оркестр в/ч 3476 нацгвардии. Под руководством майора Леонида Голованова музыканты исполнили марш «Триумф Победы», песню «День Победы» и другие композиции. Кроме того, хореографический ансамбль «Улыбка» подарил ветеранам вальс.

В Центральном районе праздничный концерт для ветеранов устроили курсанты «Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя». В конце акции они прошли строевым маршем под мелодию «Прощание славянки».

Участник Великой Отечественной войны Иван Козлов рассказал, что командовал стрелковым отделение, а затем взводом. В 1944 году его направили в Бобруйск для конвоирования военнопленных в Москву. После демобилизации в 1948 году он 45 лет проработал на Красмаше. Больше всего гордится не героическими подвигами, а простым трудом на заводе.

Иван Козлов Фото: ИВАНОВА Диана

Ветеран из Центрального района Иван Сенашов отправился добровольцем в военкомат в 17 лет. Служил авиамехаников в Забайкалье, участвовал в войне с Японией. Концерт Иван Михайлович слушал со своей женой Музой Дмитриевной. Вместе они прижили 69 лет.

Иван Сенашов. Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что мини-парады увидят еще 10 ветеранов в Ленинском районе. В Центральном районе торжество для ветеранов пройдет в сквере Победителей.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Instagram отметил, что в праздничные дни планирует навестить ветеранов, находящихся на лечении в Краевом госпитале.

- Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Стараемся их поддержать и словом, и делом, - отметил глава региона.