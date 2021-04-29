«Фундамент успехов будущих чемпионов»: в Норильске прошел первый юношеский турнир по хоккею «Кубок Норникеля»

В Норильске прошел первый юношеский турнир по хоккею «Кубок Норникеля». Фото: Марина Пешкова

На днях под сводами норильского Дворца спорта «Арктика» кипели нешуточные спортивные страсти. Свое превосходство на льду оспаривали юношеские хоккейные команды. Две из них, «Заполярник – 1» и «Заполярник – 2», представляли местную спортивную школу. Они бросили вызов московским командам «Марьино» и «Пингвины». Со всем своим юношеским пылом (а игрокам здесь 14 – 15), они гоняли шайбу по ледовому полю и забрасывали один гол за другим в ворота соперников.

Событие, о котором идет речь, - турнир «Кубок Норникеля». Он прошел с 25 по 27 апреля. Это первое спортивное мероприятие такого формата, которое по задумке организаторов должно стать традиционным и привлекать с каждым годом все большее количество участников. Турнир проводился Федерацией хоккея России (ФХР) совместно с компанией «Норникель».

Кубок уехал в столицу. Фото: Марина Пешкова

Главное – участие, а победы впереди

Первые места заняли столичные спортсмены, сказывается более высокий уровень подготовки. Кубок «Норникеля» увезла с собой в Москву команда «Марьино». Но норильские ребята не унывают. Они еще себя покажут, ведь многие из них собираются продолжить играть в хоккей в будущем на любительском или профессиональном уровне.

Владислав Третьяк, тот самый легендарный вратарь, внесенный в список лучших хоккеистов мира, а ныне – президент ФХР, дал турниру самую высокую оценку и отметил вклад «Норникеля» в развитие отечественного хоккея:

- Наши партнеры знают, что такое эффективная забота о спорте. Турниры, которые мы проводим вместе, – фундамент будущих успехов национальной сборной на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Хоккейная Россия всегда была сильна регионами, воспитывающими звезд и лидеров. Будущие чемпионы растут, развиваются и выходят на новый уровень именно благодаря соревнованиям – таким, как «Кубок Норникеля».

Опасность у ворот норильчан. Фото: Марина Пешкова

В свою очередь президент компании Владимир Потанин, который сам является поклонником этого вида спорта, отметил:

- В «Кубке Норникеля» играют 14-15-летние хоккеисты. Для каждого подростка это время выбора жизненного пути. Поэтому юным спортсменам в этом возрасте каждый турнир важен как возможность проверить свою конкурентоспособность среди сверстников, свой уровень таланта. Турнир и семинары в Норильске – часть нашей большой программы по развитию хоккея в регионах, которую мы реализуем совместно с Федерацией хоккея России. Здорово, что сегодня работает система, которая позволяет оценить реальный потенциал юного хоккеиста, раскрыть его, помочь стать частью легендарной «Красной машины».

Одним – игра, другим – обмен опытом

События проходили в эти дни не только на ледовой арене. В рамках турнира его организаторы провели очередной (пятый по счету) семинар для судей и тренеров из спортивных школ Норильска (включая Талнах и Кайеркан) и Дудинки.

Вопросов было много: как определять базовые знания игроков на льду, разрабатывать тактику игры, составлять планы тренировок. И, что немаловажно – как выстраивать диалог с родителями юных хоккеистов. Ведь родители должны не только разрешить своим детям играть в хоккей, но еще и понимать, одобрять, поддерживать их.

В рамках турнира прошел семинар для судей и тренеров из спортивных школ Норильска. Фото: Марина Пешкова

Действующий арбитр Континентальной хоккейной лиги Торнике Кучава поделился с местными коллегами своим опытом. В завершение семинара спортивные наставники получили от ФХР сертификаты о прохождении обучающего курса. И плюс пособия НППХ «Красная машина» для своей повседневной работы с детьми.

Традиция побед

Что же такое «Красная машина», о которой уже дважды упоминалось выше. Когда-то в мире так назвали сборную СССР по хоккею с шайбой, после серии ее громких побед. В данном случае «Красная машина» – национальная программа подготовки хоккеистов, которая разработана ФХР и действует при поддержке генерального партнера, компании «Норникель».

Комплексная программа направлена на развитие и популяризацию этого вида спорта и охватывает все аспекты работы с молодыми спортсменами, с того момента, как они впервые приходят на лед (начинать можно уже с 5-6 лет). Требуется немало сил и терпения для воспитания и превращения их в игроков, готовых к соревнованиям международного уровня. В Федерации отмечают, что методика не имеет аналогов в мире и позволит вдвое увеличить количество хоккеистов-профессионалов. И не только игроков, но и тренерского состава, судей – для этого в Норильске и проводятся специальные семинары для обучения и обмена опытом.

Чтобы подержать спортивный настрой ребят, используются дополнительные мотиваторы: встречи и автограф-сессии с известными хоккеистами, товарищеские матчи.

Когда забили год сопернику... Фото: Марина Пешкова

Добавим, что «Норникель» бережет победные традиции отечественного хоккея. «Красная машина» направлена как раз на поддержание и популяризацию этих традиций. Зачастую таланты кроются в глубинках России, и такая программа помогает найти их.

Спортивное Заполярье

Жители Таймыра любят спорт вообще, любой. Но к хоккею здесь особое отношение, в него играют и школьники, и их родители. Устраивают состязания – от дворовых до общегородских. Команды из Норильска и Дудинки периодически ездят друг к другу в гости на товарищеские матчи. А благодаря тому, что в обоих городах есть современные спортивные сооружения, заниматься хоккеем можно круглый год.

Таким объектам, между прочим, позавидуют многие города на большой земле. Ледовая арена «Таймыр» в Дудинке открылась в 2014 году, там могут заниматься до 1,5 тысяч человек в день. А Дворец спорта «Арктика» в Норильске – единственное спортивное сооружение за полярным кругом, которое одновременно может вместить более 1,5 тысяч человек.

Поддерживать спорт – эти одно из направлений корпоративной политики «Норникеля». Компания стала генеральным партнером Универсиады-2019 в Красноярске. Исторически все крупные мероприятия в Северном городе проводятся при ее участии. Кстати, президент компании Владимир Потанин – активный поклонник хоккея много лет. Причем с удовольствием проводит время не только как болельщик на трибуне, но и как игрок на льду. Регулярно тренируется и находится в отличной физической форме.

Как знать, может этот парнишка в будущем станет звездой мирового хоккея. Фото: Марина Пешкова

Являясь главой попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин реализует целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея.

Кстати, 9 апреля во Дворце спорта «Арктика», прошел благотворительный матч: «Легенды хоккея» против Ночной хоккейной лиги. В команде звезд Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Андрей Коваленко. Против них выступили сотрудники «Норникеля» - крановщики, машинисты, электрогазосварщики, бурильщики, представители других профессий. Любители оказали достойный отпор профессионалам: пропустили в свои ворота 7 голов, но в ответ забили 4.

На матче был полный аншлаг. По традиции пригласительные билеты обменивались на пожертвования, а «Норникель» удвоил собранные средства. В этот раз сумма составила почти 3,1 миллиона рублей. Их направили в детские спортивные школы. Так что задача школ – воспитывать новых будущих чемпионов города, края, России, мира.