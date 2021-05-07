Они верили в будущее. Мы не забудем прошлое.

Николай Крупский

Сегодня сотрудники Красноярского филиала «Ростелекома» рассказывают о своих дедах, солдатах Великой Отечественной войны. Какие схожие и какие разные судьбы у людей этого поколения….

Династия связистов Крупских началась во время войны

Уроженец Абанского района Николай Крупский попал на Ленинградский фронт в начале августа 1941 года в составе 994 стрелкового полка. А в конце сентября в боях подо Ржевом получил тяжелое ранение. Полгода врачи извлекали осколки, а потом отправили солдата домой на долечивание, где он заново учился ходить.

Николай Крупский

В марте 1943 года Николая Крупского призвали в армию во второй раз, в запасной полк связи, и отправили на Алтай строить воздушную линию связи вдоль Чуйского тракта. Он вернулся домой после победы, в октябре 1945 года.

Рассказывает внук младшего сержанта Николая Крупского, тоже Николай Крупский, заместитель технического директора по эксплуатации Красноярского филиала «Ростелекома»:

- Дедушка умел делать все своими руками: плотничал, столярничал, ремонтировал сельско-хозяйственную технику, работал мельником, рамщиком. В памяти моего отца дедушка и бабушка всегда были за работой: вели домашнее хозяйство, шили для своих нужд (в семье было пятеро детей) и на заказ полушубки, шубы, валяли валенки, сапожничали, что позволяло выживать в тяжелые послевоенные годы. В колхозе дедушка работал на строительстве животноводческих ферм, изготавливал сани, телеги для гужевого транспорта.

За его добросовестный, безупречный труд дедушку уважали односельчане. Рядом с ним плохо работать было невозможно. Мой отец уважает и гордится своим папой. Хранит в памяти рассказы о прожитой жизни, как учился у дедушки мастерить, пользоваться инструментами, косить сено и много чего всего житейского. Хранит бережно награды и документы отца. Я знаю дедушку по рассказам отца и фотографиям. Меня назвали Николаем в честь деда. В «Ростелекоме» я занимаюсь обеспечением качественной и бесперебойной работой сетей и оборудования связи на территории Красноярского края, республики Хакасия, республики Тыва, мы первые приходим на помощь нашим абонентам.

Награды Николая Крупского

Николай Крупский – связист уже в третьем поколении. Династию начал дед-фронтовик, продолжили его сын, а теперь и внук.

Фронтовик Николай Крупский награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.", орденом "Отечественной Войны II степени", орденом "Трудового Красного знамени" и семью юбилейными медалями "Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."

Последнее письмо погибшего фронтовика: «Желаю вам счастья и здоровья на всю жизнь»

Солдата Великой Отечественной, уроженца Пермского края Губанова Федора Прокопьевича призвали в армию за два года до начала войны, и когда начались бои, он попал на передовую в числе первых защитников Родины. Воевал на Западном фронте. И успел написать всего два письма, жене и маме. В ноябре 1941 года рядовой Губанов пропал без вести.

Единственная дочь Федора Губанова с портретом отца

Только сейчас, благодаря тому, что в России созданы базы данных участников войны, внуки смогли найти информацию о своем дедушке и узнали о его смерти. Несколько месяцев он провел в плену и погиб в феврале 1942 года. Солдат Губанов принял на себя первый удар врага, он не успел получить наград и от его фронтового подвига остались только два фронтовых треугольника, которые бережно хранятся в семье. «Желаю вам счастья и здоровья на всю жизнь», -написал он родным в последнем письме. А его жизнь продолжилась в единственной дочери. Она никогда не видела своего отца. А он успел посмотреть на нее только на фотографии, отправленной на фронт. Дочери фронтовика уже за 80, но она не пропускает шествие Бессмертного полка.

Ветераны живы, пока мы помним о них, уверена и его внучка Юлия Кадурина, руководитель направления отдела клиентского сервиса Красноярского филиала «Ростелекома»:

- В нашей семье очень трепетно относятся к празднику Победы. Добрые традиции существуют и в нашей компании. Мы чествуем ветеранов, проводим благотворительные акции, познавательные викторины для детей и молодежи. Предоставляя услуги жителям страны, «Ростелеком» дает возможность почувствовать причастность к Великому празднику – это трансляция парадов на Красной площади, праздничных салютов, шествий Бессмертного полка.

Две войны, четверо детей и бесконечный труд

О втором своем дедушке Юлия Кадурина рассказывает:

- Мой дедушка по папиной линии Лыбин Василий Васильевич в 1939 году вернулся с финской войны и работал директором детского дома. Началась война, вот-вот должен был родиться сын, но не дождавшись этого радостного события, мой дедушка ушел на фронт 9 апреля 1942 года и воевал до сентября 1944 года. Воевал в Ладожской флотилии, был командиром отделения.

Лыбин Василий Васильевич

В июле 1943 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда». После окончания военных действий на Ладоге фронт для него закончился, но служба в армии продолжилась до октября 1945 года.

Военный билет Василия Лыбина

После войны работал председателем колхоза в Чердынском районе Пермской области.

Своих четверых детей воспитал настоящими патриотами. Его единственный сын, тот самый, рождения которого он не дождался всего месяц, стал военнослужащим и всю жизнь служил Родине.

Фронтовик Лыбин прожил 80 лет, но о войне никогда не рассказывал, это была запретная тема. Он берег своих детей и внуков от страшной правды.

Внучка Юлия Кадурина вспоминает:

- Только однажды папа начал его расспрашивать, включил магнитофон и сделал единственную запись. Мне было лет 12, я крутилась рядом и запомнила историю о том, как в боях под Волховом мирным жителям некуда было деваться и они укрылись в окопах вместе с солдатами. Все они попали под бомбовый удар, смешались с землей, выжили немногие – это единственное, что он рассказал детям и внукам.

В семье хранятся награды и документы солдата Великой Отечественной. А его внуки каждый год идут с его портретом в колонне Бессмертного полка.

Восемь лет службы и один день дома

Солдат Великой Отечественной Василий Михайлович Комкин родился в селе Талое Емельяновского района, был старшим сыном в большой крестьянской семье и принял на себя все тяготы военного времени. С 15 лет работал в колхозе, в 17 лет призван в армию, прошел обучение и в 18 ушел на передовую автоматчиком. Воевал на Третьем Белорусском фронте до победы, освобождал Белоруссию, Прибалтику, дошел до Германии.

Комкин Василий Михайлович

Имеет боевые награды: две медали «За Отвагу», ордена Красной Звезды и Славы третьей степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

С августа по октябрь 1945 года воевал на Дальнем Востоке, награжден медалью «За Победу над Японией». После войны старослужащих отправили по домам, а молодежь оставили, и Василий Комкин еще пять лет служил в армии и вернулся домой только в 1950 году.

За восемь лет службы он попал домой только один раз, и то случайно. По воспоминаниям сестры фронтовика, его эшелон по пути на Дальний Восток на трое суток остановился в Красноярске, и он уговорил командира отпустить его повидаться с родными. Приехал в родное село буквально на сутки, живой и здоровый, с орденами и медалями, это была и встреча, и проводины, и радость, и слезы. Никто еще не знал, что он уедет на пять лет…

Награды Василия Комкина

Кстати, после войны брата Василия Комкина призвали в армию и он попал на Дальний Восток к тому же командиру, с которым служил его старший брат-фронтовик!

В мирное время солдат Василий Комкин переехал в Красноярск, своими руками построил дом, вырастил двух детей, дождался внуков.

Награды, военный билет и единственную фронтовую фотографию хранит сын героя войны Сергей Комкин, который проработал в Красноярском филиале «Ростелекома» 43 года, он устанавливал телефоны жителям города. И уже около 20 лет в компании работает внук фронтовика Анатолий Шкамбарный. Рассказывает Сергей Комкин.

- Тема войны в нашей семье была закрытая. Ему было тяжело вспоминать боевой свой путь. Однажды я попытался расспросить, он начал рассказывать, лицо побагровело, слезы навернулись и понял, что лучше не трогать.

Прошедший фронт сибиряк признан участником войны только через 40 лет после Победы

Когда началась война, уроженцу Кежемского района Алексею Попову исполнился 21 год, он женился и планировал прожить мирную жизнь. Но пошел на фронт, служил в пехоте. И после полутора лет боев попал в плен. Дважды бежал, второй раз удачно, добрался до своих. Войну продолжил в 1943 году, но как бывший пленный, попал в штрафной батальон. В числе первых вошел в Берлин. Но, несмотря на все перенесенные испытания, был осужден, два года провел в лагере. После всего пережитого вернулся домой другим человеком, жене и двум родившимся после войны детям пришлось нелегко. Семья Поповых переехала в Иркутскую область, в Братск, а родной кежемской деревни теперь нет – ушла на дно Богучанского водохранилища.

Попов Алексей Ильич

Несмотря на несколько лет боев, рядовой Попов был признан участником Великой Отечественной войны только через 40 лет после ее окончания. Но его внук Дмитрий Голещихин всегда считал деда Лешу настоящим героем и понимал, сколько горя ему пришлось вынести. Внук получил образование и уже 12 лет работает в Красноярском филиале «Ростелекома» универсальным специалистом связи, вот что он рассказывает о своем деле:

- В мои обязанности входит обслуживание восьми станций. По большому счету, весь интернет Тасеевского района на мне: обслуживание, настройка.

Каждый год на День Победы внук идет в колонне Бессмертного полка с именами двух дедов-фронтовиков. Второй дедушка, Иван Голещихин, уроженец Томской области, воевал пехотинцем с 1943 года, после победы его оставили служить в армии и демобилизовали только в 1948 году. Он вернулся домой, к мирной работе, вырастил детей и прожил долгую жизнь.

Голещихин Иван Дмитриевич

Имя деда-фронтовика теперь носит внук

Когда началась война, Алексею Марину было всего 16, и на фронт он попал через два года. Единственный из большой крестьянской семьи. Был призван в Красную Армию Назаровским РВК Красноярского края 6 марта 1943 года. Служил телефонистом штабной батареи 919 артиллерийского Краснознаменного полка, 358 стрелковой Ленинградской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

После победы над Германией воевал на Дальнем Востоке, с Японией.

Имеет несколько наград: две медали за "За отвагу", орден Красной Звезды. медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", медаль "За победу над Японией".

До внуков и правнуков дошла достоверная информация о том, что 6-7 апреля 1945 года дед Алекс, так было принято называть его в семье, участвовал в бою за населенный пункт Лазеркайм (Восточная Пруссия), и под сильным артминобстрелом противника 4 раза выходил на линию связи и исправил 11 порывов. Благодаря этому он обеспечил бесперебойную связь между наблюдательным пунктом командования полка и командиром дивизии.

Алексей Марин

После войны Алексей Марин вернулся в родную деревню Ельник Назаровского района. Работал в колхозе, вырастил трех дочерей и дождался внуков, одного из них назвали в честь деда, Алексеем.

Хотя внуки часто расспрашивали деда о войне, он не любил рассказывать о ней. Только изредка отдельные эпизоды, и не про подвиги, и про ранения, а про то, как было страшно. О войне чаще говорил с соседями-фронтовиками, они собирались вместе и вспоминали о том, что им, 18-летним, пришлось пережить.

Судьба ветерана затронула историю жизни пресс-секретаря Красноярского филиала «Ростелекома» Инессу Итигменеву. Внук, которого назвали в честь деда, - Алексей Итигменев - ее супруг:

- Мои дедушки не были на фронте, они – дети войны и тоже прошли нелегкий путь. Память о нашем единственном участнике войны Алексее Марине мы бережно храним. Это та история, которая будет передаваться в семье через поколения. Важно, что «Ростелеком» поддерживает и дает возможности беречь эту память.

#спасибозанастоящее