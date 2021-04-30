Погода на Пасху 2 мая в Красноярске 2021: ожидается похолодание до +10 градусов и ветер до 5 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Пасхальное воскресенье красноярцев не порадует ни теплом, ни солнцем, передают синоптики. Рассказываем, какой будет погода на Пасху 2 мая в Красноярске 2021.

Так, в воскресенье, 2 мая, по данным гидрометцентра, в Красноярске ожидается днем до +10 градусов. Будет довольно пасмурно, пройдут дожди. Синоптики ожидают порывы западного ветра – до 5-6 метров в секунду.

Ночью похолодает до +4 градусов. Погода останется пасмурной – дождь прекратится, а порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду, направление - западное. Атмосферное давление составит около 743 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды также не дарит сильного позитива красноярцам. В воскресенье на Пасху днем будет пасмурно и дождливо, а воздух прогреется лишь до +10 градусов. Вечером будет без осадков и облачно, а температура воздуха опустится до +6 градусов. Сила ветра составит около 4-5 метров в секунду, направление - западное.

Ночью температура опустится до +4 градуса, осадков не ожидается. Порывы ветра – около 2-3 метров в секунду ночью. Атмосферное давление в течение дня – 737-742 мм рт. ст.

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