Перекрытие дорог в Красноярске на майские праздники 2021: как будет организовано движение с 1 по 11 мая

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск ожидает скорое наступление майских праздников. В этом году они будут гораздо длиннее обычных – президент объявил выходные с 1 по 11 мая. Казалось бы, такие каникулы должны сопровождаться множественными мероприятиями и длительным перекрытием пешеходных дорог, улица Мира, по традиции, стать «красноярским Арбатом» (то есть полностью пешеходной – прим.ред.), но в 2021 году, как и в прошлом, все будет совершенно иначе. Рассказываем, будет ли перекрытие дороги в Красноярске на майские праздники 2021.

Всевозможные мероприятия, которые создают неповторимую атмосферу майских праздников, будут проходить в онлайн-форматах. Ну, именно те, которые возможно перенести в виртуальное пространство. Никаких парадов или монстраций во время «каникул» не предвидится, а значит и нужды перекрывать дороги – нет. Всему виной коронавирусная инфекция – превентивные меры не позволяют проводить массовые уличные мероприятия.

Как рассказали «КП-Красноярск» в управлении городского хозяйства, на сегодняшний день нет никаких запланированных изменений схем движения с 1 по 11 мая, связанных с майскими праздниками и мероприятиями, им посвященными. Поэтому красноярцы могут спокойно ездить по своим делам, искать пути объезда им не придется.

Хотя есть одно очень важное уточнение от ГИБДД – в период длинных выходных можно будет свободно передвигаться на автомобиле по выделенным полосам. На «выделенках» установят дополнительные дорожные знаки 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели». Ездить по выделенным полосам можно, не создавая помех общественному транспорту.

Камеры для фиксации нарушений по выезду работать не будут, но расслабляться не стоит – все остальные нарушения они «увидят».

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