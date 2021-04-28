В СК завели еще одно уголовное дело после гибели троих детей на пожаре в Хакасии

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После трагической гибели троих малышей на пожаре в Хакасии, следком возбудил второе уголовное дело. На этот раз в отношении сотрудников системы профилактики. Как сообщают в ведомстве, работников подозревают в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих детей».

В ходе расследования правоохранители оценят, насколько полноценно и своевременно должностные лица выполнили свою работу в отношении многодетной семьи.

После гибели детей, к руководителям профильных структур, органов местной власти, педагогам, органам опеки обратился глава Хакасии Валентин Коновалов. Он заявил, что специалисты должны по максимуму использовать свои ресурсы в проведении профилактической работы, в том числе с подключением СМИ. Особое внимание – многодетным семьям, родителям из группы риска и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что вечером 26 апреля в Республике Хакасия произошла страшная трагедия. Пожар в многоквартирном доме унёс жизни троих маленьких детей – двух девочек 6 и 7 лет, и 4-летнего мальчика. Как рассказывают в СК, сестрёнки и братик были одни дома, когда полыхнул огонь. Где была их мама во время ЧП пока остаётся загадкой.

Ребятишки словно оказались запертыми в ловушке: дети не могли выйти через дверь, она была закрыта снаружи на ключ, но и в окно выпрыгнуть тоже было страшно. Всё-таки второй этаж для таких малышей - это серьезная высота.

Пожарные отмечают, когда огонь только начал разгораться и по дому поплыл дым, 8 человек эвакуировались самостоятельно. Кто-то из них знал, что в загоревшейся квартире есть дети, и смог туда проникнуть. Но сильное задымление существенно ограничивало возможности поиска малышей, поэтому спасёнными оказались только две девочки. Сосед или соседи, это еще неизвестно, вынесли их живыми.

А четырёхлетний мальчик остался в квартире, его найти не смогли. Страшно представить, что пережил маленький ребенок, находясь в эпицентре пожара, пока до него не добрались спасатели. Он был уже совсем слаб, но еще жив.

Сотрудники МЧС передали всех спасенных детей в руки медиков. Корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в минздраве Хакасии, что когда врачи приехали на место ЧП, дети были в очень тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия длились почти час, но вывести малышей из состояния клинической смерти, несмотря на все усилия, не удалось. Дети погибли.

После трагедии, Следком возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности трем лицам». В рамках расследования правоохранители задержали маму погибших детей, в ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством о заключении родительницы под стражу.

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