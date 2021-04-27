Последние новости Красноярска на 26 апреля 2021: убийство девушки возлюбленным, новые дачные маршруты и продажа алкоголя на майские праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 26 апреля 2021.

Будут ли продавать алкоголь в Красноярске на майские праздники 2021

После того, как стало известно об 11 днях отдыха на майских праздниках, среди красноярцев расползались слухи, что продажа алкоголя будет запрещена. «КП-Красноярск» выяснила, так ли это. (подробнее)

Ушла от мужа к убийце: мужчина из Красноярского края зарезал возлюбленную на её рабочем месте

Шокирующая история произошла в Назарово. 31-летний уголовник пришел на работе к своей возлюбленной и зверски убил ее. Причина оказалась тривиальна – изверг избивал девушку, та устала терпеть это и ушла. Начать новую жизнь ранее судимый назаровец шансов ей не дал. (подробнее)

Шесть лет колонии получил пьяный водитель из Красноярского края за ДТП, в котором погибла его дочь

Трагическая авария произошла еще в ноябре прошлого года. 42-летний пьяный водитель ехал по трассе вместе со своей 9-летней дочерью. В итоге он не справился с управлением и вылетел в кювет. Сам мужчина выжил, а его дочь – нет. (подробнее)

«От гибели её отделяли несколько мгновений»: сотрудник ДПС из Красноярского края спас женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью

История приключилась в Ачинске. В полицию поступил сигнал о том, что в квартире девушка пытается свести счеты с жизнью. На место быстро приехал инспектор ДПС. Он ворвался в помещение и в последний момент спас женщину. (подробнее)

В Красноярске увеличивают количество рейсов на дачных маршрутах

Дачная пора становится все ближе, а значит, потребность в сезонных маршрутах повышается. В связи с этим городская администрация вводит новые маршруты к уже имеющимся. (подробнее)