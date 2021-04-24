Последние новости Красноярска на 23 апреля 2021: уголовное дело в отношении салона красоты, ДТП со «скорой» и 200 миллионов на новый асфальт Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 апреля 2021.

В Красноярском крае нашли останки 6-летней девочки, погибшей якобы от укуса собаки больше полугода назад

Шокирующая история началась в марте 2021 года. В Красноярске 38-летняя арестантка написала письмо СК о помощи в поиске 6-летней дочери. Женщина оставила свою дочь подруге и ее матери-пенсионерке. Оказалось, что ребенок умер. Следователи искали останки девочки и наконец нашли. Теперь следователям предстоит распутать дело. (подробнее)

В отношении салона красоты, изуродовавшего красноярскую модель, завели уголовное дело

Инцидент произошел феврале текущего года. Красноярская модель воспользовалась услугами салона красоты, но вместо должного эффекта, получила множественные ожоги. Следователи проверили заведение и завели уголовное дело. (подробнее)

В Красноярске водитель ВАЗа проехал на «красный» и протаранил «скорую» с маячками, есть пострадавшие

В Красноярске водитель ВАЗа проехал на «красный». На пути лихача появился автомобиль скорой. В итоге легковушка влетела в медицинский автомобиль. Пострадали четыре человека. При этом виновника ДТП среди них нет. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. (подробнее)

В Красноярске восстановят асфальт на дорогах за 200 миллионов рублей

Укладка нового асфальта начнется с потеплением. Восстановление будет идти повсеместно, и на эти цели уже отложены деньги. Пока же дорожники занимаются ямочным ремонтом. (подробнее)

В Минусинском районе степной пожар в 130 гектаров поставил под угрозу одну из деревень

Всему виной пал травы. Огонь раскинулся на 4 километра, а пожарным пришлось тушить пламя около 6 часов. Дошло до того, что пожар начал угрожать одной из деревень. Власти были на грани эвакуации людей, но серьезных проблем удалось избежать. (подробнее)