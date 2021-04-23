ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность
Фото: Мария ЛЕНЦ
Региональный минздрав рассказал о проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В него входит и лечение бесплодных супругов методом экстракорпорального оплодотворения. На данный момент процедура является одним из немногих действенных шансов забеременеть, но в частных клиниках она стоит немалых денег. Но благодаря краевой и федеральной поддержке ЭКО в Красноярске 2021 можно сделать бесплатно. Рассказываем как.
Настолько метод ЭКО эффективен?
По данным краевого минздрава, в 2020 году в Красноярском крае проведено 1447 циклов ЭКО. Было зарегистрировано 343 беременности и родилось 413 детей. За 5 лет благодаря бесплатному ЭКО в регионе на свет появилось 1768 малышей. В текущем году планируется пролечить 1550 красноярцев.
Как лечат методом ЭКО бесплатно?
- Для начала необходимо пройти стандартные обследования, которые назначит врач в поликлинике. Если противопоказаний нет, то можно начинать лечение. Список здесь, страница 7.
- Лечение проходит в условиях дневного стационара. Начинается с 1-3 дня менструального цикла. В некоторых случаях лечение начинается с 19-21 дня менструального цикла. Способ выбирает лечащий врач.
- Бесплатный этап лечения заканчивается на этапе эмбриопереноса. Хранение криконсервированных эмбрионов, подготовка эндометрия к эмбриопереносу, поддержка лютеиновой фазы, определение уровня ХГЧ после процедуры из ОМС не оплачивается. Более подробную информацию можно получить по ссылке.
ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность
Фото: Мария ЛЕНЦ
Как записать на бесплатное ЭКО в Красноярске?
- Обратитесь в женскую консультацию по месту жительства для полного клинического обследования для определения показаний или противопоказаний.
- Если показания для лечения есть, учреждение оформляет пакет документов в комиссию по отбору пациентов к проведению ВРТ методом ЭКО.
- Решение комиссии оформляется протоколом и направляется в медучреждение, которое готовило документы. Затем документы передаются пациентке. В протоколе указана клиника, которая будет делать ЭКО, ориентировочные сроки вызова и контакты медучреждения. Результаты рассмотрения документов можно посмотреть здесь.
- Направление на ЭКО оформляет врачебная комиссия, наблюдающая пациентку, основываясь на протоколе и выдается пациентке на руки.
ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность
Фото: Мария ЛЕНЦ
Где лечат бесплодие методом ЭКО пациентов из Красноярского края?
Список адресов велик. Часть клиник находится в Красноярском крае, но пациента могут отправить на лечение и в другой регион. Список учреждений, куда могут отправить на ЭКО:
- ФГБУН «Институт химической и фундаментальной медицины» СО РАН г. Новосибирска;
- ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» г. Екатеринбурга;
- Факультетская клиника ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинских университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Томска.
Кроме того, пациентку могут направить на лечения в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.
Перелет к месту лечения оплачивается?
Если комиссия по отбору на лечение методом ЭКО примет положительное решение, то дорогу к месту проведения процедуры и обратно будет оплачена.