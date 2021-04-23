ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность Фото: Мария ЛЕНЦ

Региональный минздрав рассказал о проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В него входит и лечение бесплодных супругов методом экстракорпорального оплодотворения. На данный момент процедура является одним из немногих действенных шансов забеременеть, но в частных клиниках она стоит немалых денег. Но благодаря краевой и федеральной поддержке ЭКО в Красноярске 2021 можно сделать бесплатно. Рассказываем как.

Настолько метод ЭКО эффективен?

По данным краевого минздрава, в 2020 году в Красноярском крае проведено 1447 циклов ЭКО. Было зарегистрировано 343 беременности и родилось 413 детей. За 5 лет благодаря бесплатному ЭКО в регионе на свет появилось 1768 малышей. В текущем году планируется пролечить 1550 красноярцев.

Как лечат методом ЭКО бесплатно?

- Для начала необходимо пройти стандартные обследования, которые назначит врач в поликлинике. Если противопоказаний нет, то можно начинать лечение. Список здесь, страница 7.

- Лечение проходит в условиях дневного стационара. Начинается с 1-3 дня менструального цикла. В некоторых случаях лечение начинается с 19-21 дня менструального цикла. Способ выбирает лечащий врач.

- Бесплатный этап лечения заканчивается на этапе эмбриопереноса. Хранение криконсервированных эмбрионов, подготовка эндометрия к эмбриопереносу, поддержка лютеиновой фазы, определение уровня ХГЧ после процедуры из ОМС не оплачивается. Более подробную информацию можно получить по ссылке.

ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность Фото: Мария ЛЕНЦ

Как записать на бесплатное ЭКО в Красноярске?

- Обратитесь в женскую консультацию по месту жительства для полного клинического обследования для определения показаний или противопоказаний.

- Если показания для лечения есть, учреждение оформляет пакет документов в комиссию по отбору пациентов к проведению ВРТ методом ЭКО.

- Решение комиссии оформляется протоколом и направляется в медучреждение, которое готовило документы. Затем документы передаются пациентке. В протоколе указана клиника, которая будет делать ЭКО, ориентировочные сроки вызова и контакты медучреждения. Результаты рассмотрения документов можно посмотреть здесь.

- Направление на ЭКО оформляет врачебная комиссия, наблюдающая пациентку, основываясь на протоколе и выдается пациентке на руки.

ЭКО в Красноярске 2021: лечение бесплодия, процедура, беременность Фото: Мария ЛЕНЦ

Где лечат бесплодие методом ЭКО пациентов из Красноярского края?

Список адресов велик. Часть клиник находится в Красноярском крае, но пациента могут отправить на лечение и в другой регион. Список учреждений, куда могут отправить на ЭКО:

- ФГБУН «Институт химической и фундаментальной медицины» СО РАН г. Новосибирска;

- ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» г. Екатеринбурга;

- Факультетская клиника ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинских университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Томска.

Кроме того, пациентку могут направить на лечения в федеральные центры Москвы и Санкт-Петербурга.

Перелет к месту лечения оплачивается?

Если комиссия по отбору на лечение методом ЭКО примет положительное решение, то дорогу к месту проведения процедуры и обратно будет оплачена.