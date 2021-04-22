Последние новости Красноярска на 21 апреля 2021: прямые рейсы в Египет, победа Екатерины Никитиной в конкурсе красоты и кража 1,5 миллиона рублей у пенсионерки Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 апреля 2021.

Из Красноярска в Египет запускают прямые авиарейсы

Первый прямой полет из Красноярска в Египет запланирован на 4 мая. Возить красноярцев в Каир раз в неделю будет «Азур Эйр». Оттуда туристы уже смогут добраться в Шарм-эль-Шейх или Хургаду. (подробнее)

Красноярские женщины победили в конкурсе «Самое красивое лицо России»

В Сочи за звание «Самое красивое лицо России» боролись более 20 женщин до 47 лет. Екатерина Никитина из Красноярска победила в категории «Миссис». Кроме того, первой вице-миссис оказалась жительница Ачинска Ольга Бартковская, а второй вице-миссис – красноярка Виктория Моисеенко. (подробнее)

В Красноярске школьник попал под колеса маршрутного автобуса

ДТП произошло на улице 9 мая. Водитель 81-го маршрута проехал на «красный» сигнал светофора. В итоге он сбил 8-летнего мальчика. Сейчас он находится в больнице, а с водителем автобуса работают полицейские .(подробнее)

«Выносила деньги пачками»: в Красноярске продавцы датчиков за две недели украли у 90-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Трое приезжих молодых людей в Красноярске под видом работников некоей фирмы продали 90-летней пенсионерке 15 датчиков по 7 тысяч рублей каждый. На этом компания не успокоилась, и еще 2 недели приходила к пожилой женщине. Во время каждого визита они крали у нее деньги. (подробнее)

В Красноярске в кафе скрутили гражданина Турции

Мужчина пришел в одно из красноярских кафе с девушкой. Пара выпивала, и после пары часов застолья, гражданин Турции начал буянить, а в какой-то момент и вовсе полез в драку. Утихомирить иностранца удалось лишь росгвардейцам. (подробности)