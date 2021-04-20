«Бардак и грязь»: прокурор Красноярского края прокомментировал повторное отравление детей в школе космонавтики

Волна отравлений в железногорской школе космонавтики произошла в марте 2021 года. Вечером 12 марта дети поужинали, а уже 13 марта 17 подростков в возрасте от 15 до 17 лет пожаловались на боли в животе.

Троим ученикам было так плохо, что их пришлось госпитализировать. Затем количество отравившихся увеличилось до 18 человек. После этого был уволен шеф-повар школы, а руководство получило представление от прокуратуры.

На этом история не закончилась. В начале апреля симптомы отравления появились еще у 11 старшеклассников. Тогда специалисты нашли в пищеблоке учреждения несколько серьезных нарушений: просроченные продукты, нарушения по маркировке и инвентарю.

На пресс-конференции, состоявшейся 20 апреля 2021 года, прокурор Красноярского края Роман Тютник прокомментировал ситуацию в «элитной» школе:

- Там банальные бардак и грязь. Даже после первого сигнала, ответственные лица не удосужились провести уборку и обезопасить детей от повторного заражения. Эти лица будут определены и привлечены к уголовной ответственности, - заявил прокурор.

Он подчеркнул, что сейчас подозреваемые не выявлены, но это лишь вопрос времени. Также Роман Тютюник выразил надежду, что прокурорский надзор над детским питанием в регионе поможет изменить систему к лучшему.

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