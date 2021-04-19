«Привет из лихих 90-х»: в Красноярском крае перед судом предстанет мужчина, убивший незнакомку более 23 лет назад

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- Мама, нет! - 23-летняя жительница Сосновоборска закричала на всю квартиру, когда ворвавшийся мужчина выстрелил в её родственницу, - Я всё отдам! Только не стреляйте!

С застрявшими рыданиями в горле девушка собрала все имеющиеся дома деньги, а это 880 000 рублей в 1997 году, и отдала их разбойнику в маске, лишь бы только он скорее ушел. Но, к несчастью, маме это не помогло. Женщина скончалась на руках у врачей.

Много лет девушка ждала, надеялась и верила, что правосудие восторжествует и преступник будет наказан. Что человек, убивший её мать, будет сидеть в тюрьме. Но он словно исчез.

И вот спустя 24 года мужчина, подозреваемый в смерти её матери задержан. Как рассказывают в Следственном комитете, жительница Сосновоборска, случайно ставшая очевидцем смерти своей родственницы, в ходе опознания уверенно показала на задержанного мужчину, как на лицо, совершившее убийство и разбой в её квартире много лет назад.

Следствие уверено – задержанный именно тот, кто в 1997 году ворвался в квартиру одной из сосновоборских многоэтажек в маске и с «обрезом» охотничьего ружья, выстрелил в 41-летнюю женщину, а от её дочери потребовал отдать ему все имеющиеся в доме деньги, угрожая насилием.

Каким-то чудом ему удалось скрыться, но спустя почти 24 года силовики его всё же задержали. Это стало возможно благодаря грамотному проведению оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с МО МВД России «Березовский» при поддержке СОБР Росгвардии по краю.

Злоумышленник долго отпираться не стал и дал признательные показания. Полицейские смогли выяснить, что нападение было совсем не случайным, погибшая осуществляла реализацию алкоголя у себя дома и там же хранила все вырученные средства.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статьям «убийство, сопряжённое с разбоем» и «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью».

Жителю Сосновоборска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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