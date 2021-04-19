«Проснулась от того, что он ползет по мне»: в Красноярске засняли на видео кишащий тараканами детский стационар

Фото: Екатерина Салий

Чего меньше всего можно ожидать, когда тебя ночью с ребенком привозят в детский стационар одной из крупнейших больниц Красноярска? Правильный ответ - тараканов. Когда родитель заходит в палату с болеющим малышом на руках, то он явно не будет готов к тому, что вместо персонала и сонных соседей его там встретят мирно разгуливающие по стенам и полу насекомые, которые даже не боятся внезапно включившегося света.

Именно такую картину застала читательница «КП»-Красноярск Екатерина Салий. 6 дней назад красноярка с ребенком была госпитализирована в одно из отделений межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона.

- Мы зашли в палату, на улице была практически ночь, медсестра включила свет и я увидела ИХ. Они не разбежались от ярко вспыхнувшей лампочки. Тараканы продолжали спокойно передвигаться по полу и стенам, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Екатерина, - Когда я подошла к своей кровати, то увидела их на стене недалеко от подушки. Спросила медсестру, как нам тут спать? Она пожала плечами и ответила «ну, вот так».

У молодой мамы началась истерика, она понимала, что деваться ей некуда – ребенок заболел и ему нужна помощь. Но и оставаться в палате с тараканами тоже не хотелось. В итоге медсестра заявила: «Как бы грустно это не звучало, но они здесь есть», и вышла. А Екатерина провела первую ночь просто сидя на стуле и карауля, чтобы насекомые не подползали к дочери.

- Я отсыпалась днем, пока их особо много не было. Представляете, я 6(!) ночей не спала. Однажды позволила себе уснуть, так как уже было невыносимо. Через пару часов проснулась от того, что по мне ползает таракан. Что я тогда испытала, не передать словами…, - делится «впечатлениями» Екатерина.

Врачи и медсестры на все вопросы о насекомых ничего внятного не отвечали. О переселении вопрос не стоял, о том, чтобы отпустить девушку с ребенком на ночь домой – тоже.

Тогда мама пошла на крайние меры и залила видео с тараканами в соцсети и обратилась к журналистам.

- После публикации видео проблем с переселением в другую палату не возникло, я попросила и нам выделили другое место. Как-то странно оказалось так, что у нас они пешком ходили, а в других палатах тараканы были единично. За все время, что мы тут, их ни разу не травили. Даже мелками от тараканов не проходились, - отмечает девушка.

Корреспонденту «Комсомольской правды» не удалось связаться с руководством больницы, поэтому был направлен запрос в краевой минздрав.

Там нам сообщили, что плановая обработка от насекомых обычно проходит в первой половине месяца, ежемесячно, во всех отделениях стационара. Чередуется профилактическая обработка, в присутствии людей, а также истребительная - в отсутствие людей. Последний раз такие мероприятия проводились в детском отделении 24 марта и 8 апреля.

- Работа в отделения стационара, с учетом эпидемиологической обстановки, организована по принципу социального дистанцирования, исключая массовое скопление пациентов. Кормление сейчас проходит в палатах, а не в столовых, что ведет хранению пациентами остатков пищи в тумбочках и на столах. Заведующей отделением и старшей медсестры усилен контроль за ежедневными обходами по санитарному содержанию палат. Сегодня после освобождения левого крыла больницы планируются провести внеплановые дезинсекционные мероприятия в педиатрическом отделении, - рассказала корреспонденту «КП» пресс-секретарь министерства здравоохранения Зоя Масленникова.

Действительно, Катерина подтвердила, что сегодня их отпустили домой, так как в отделении запланирована обработка от тараканов.

- А самое странное, что никто из родителей маленьких пациентов не возмущался тараканам. Я, похоже, первая, кого не устроило такое соседство. Но ведь это же страшно, а если они заберутся в ухо или в нос малышам? Надеюсь, что тараканы после обработки уйдут.

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