Последние новости Красноярска на 19 апреля 2021: штормовое предупреждение, «марш-бросок» мэра и лишение родительских прав матери-садистки

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 19 апреля 2021.

Мать-садистку, истязавшую 1,5-годовалого ребенка в Красноярском крае, лишили родительских прав

Краевая прокуратура смогла добиться лишения родительских прав печально известной матери из Назаровского района, которая истязала своего 1,5-годовалого сына. Издевательства над ребенком были засняты на видео. Конец истории уже близок. Вскоре над девушкой начнется суд. (подробнее)

Последствия шторма в Красноярске 19 апреля 2021: сломанные деревья, разбитые машины и порванные провода

Спасатели предупреждали красноярцев о штормовом ветре 19 апреля. И прогноз, к сожалению, сбылся. Уже на десятках улицах исчезло электричество, с домов обрушается штукатурка, а на автомобили падают деревья. (подробнее)

У мэра Красноярска, прогулявшегося по набережным в выходные, появилось несколько вопросов к коллегам

На выходных Сергей Еремин прогулялся по городу – от центра до правобережной набережной. Свой поход глава города назвал марш-броском «У реки два города». В общей сложности Сергей Еремин прошел более 12 километров. Однако некоторые красноярцы после этого обвинили мэра в отсутствии патриотизма. (подробнее)

Красноярец дал другу позвонить, а в итоге остался без миллиона рублей

Красноярца обманул друг из Барнаула. Пострадавший дал товарищу позвонить, но тот быстро зашел в мобильный банк и незаметно обокрал товарища. Итогом стало уголовное дело. (подробнее)

Через 17 лет троллейбусы вновь вернулись на Коммунальный мост в Красноярске

Доставлять красноярцев от ЖД-вокзала до остановки «ул. Матросова» теперь будет новый троллейбусный маршрут №6. Все благодаря троллейбусам нового поколения, которые могут ехать автономным ходом 20 километров. (подробнее)