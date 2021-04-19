Красноярцы делают выбор в пользу растительного молока

Фото: архив компании

В последнее время жители Красноярского края все чаще отказываются от натурального молока, заменяя его растительным. Это, кстати, мировая тенденция. У кого-то обнаруживается аллергия или непереносимость лактозы, кто-то просто считает, что молоко животного происхождения им по каким-то причинам не подходит.

В кофейнях Красноярска уже предлагают ароматный напиток на миндальном или кокосовом молоке. Приготовить его можно и дома. Некоторые полностью переходят на растительные заменители и даже используют их для выпечки блинов, пирогов, тортов. Между тем это удовольствие не из дешевых. Но выход есть: дорогостоящий напиток с успехом может заменить сухое растительное молоко.

На рынке Красноярского края представлены сухое молоко «НьюМилки Экстра» и сухие сливки «Сопьо Крима». Эти продукты производит корейская компания «Хичанг», образованная в 1969 году. С самого первого дня работы она использовала в производстве только новейшие технологии.

Сегодня автоматизированная линия и система гарантий качества позволяют предлагать потребителям продукцию высшего качества. При этом технологии продолжают совершенствоваться, а вкусовые качества продуктов улучшаться.

Продукция Hee Chang - это полностью натуральные, растительные заменители сухого молока (Нью Милки) и сухих сливок (Сопьо Крима). И это хороший выбор для тех, у кого аллергия на молочные продукты, непереносимость лактозы, а также для вегетарианцев и всех, кто по тем или иным причинам не употребляет молочную продукцию, но при этом не хочет отказываться от чашечки кофе с молоком или от ароматной выпечки.

На вкус напиток с сухими сливками или кексы на сухом молоке не отличить от тех, что приготовлены с использованием ингредиента животного происхождения.

У сухих молока и сливок вообще много преимуществ. Во-первых, приятная цена, которая не меняется в зависимости от сезона, как это случается со стоимостью натурального молока. Во-вторых, большой срок годности -24 месяца. А еще такие продукты быстро растворяются даже в холодной воде, не меняют своих свойств при высоких температурах и обладают богатым молочным вкусом.

Хозяйки любят использовать на кухне и «Нью Милки», и «Сопьо Крима». Каждой упаковки хватает надолго. Эти продукты имеют длительные сроки хранения и не теряют своих вкусовых качеств.

КОНКРЕТНО

Что приготовить с использованием сухих сливок

Быстрый рулет на сухих сливках

Понадобится:

Сухие сливки «Сопьо Крима» - 5 ст. л.

Сахар - 5 ст. л.

Мука - 5 ст. л.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сода, гашеная кипятком - 1/3 ч. л.

Сахарная пудра 1 ст. л.

Щепотка соли

Фото: архив компании

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 градусов.

Взбить яйца с сахаром до растворения последнего. Добавить муку и сухие сливки «Сопьо Крима». Все перемешать и в последнюю очередь добавить гашеную соду и соль. Перемешать еще раз.

Противень поставить в разогретую духовку на 5 минут. На теплый и смазанный маслом вылить тесто.

Фото: архив компании

Запекать корж 5 минут. Затем достать, смазать джемом или вареньем и завернуть в рулет, пока не остыл (остывший скрутить не получится). Готовое изделие можно посыпать сахарной пудрой.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Фото: архив компании

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