Пара секунд решила все: девушка чудом спаслась от летящего на нее автобуса

Девушка спаслась только благодаря молниеносной реакции. Фото: стоп-кадр видео yakutsk_news.

Шокирующий случай попал на камеры в Якутске (республика Саха): девушка пешеход чудом увернулась от мчавшегося на нее автобуса. Была в одном шаге от гибели - спаслась лишь благодаря молниеносной реакции.

Все произошло утром 16 апреля на перекрестке проспект Ленина – улица Октябрьская. Девушка в белой шапке шла по переходу на зеленый. Особенно не торопилась: проезжая часть была свободна, только на противоположной стороне стояли несколько машин.

Успела сделать с десяток шагов, и тут с поворота внезапно вылетела маршрутка. Автобус под 20-м номером несся прямо на пешехода. Кажется, еще мгновение, и все будет кончено. Но девушка сделала невозможное: стремительный рывок – и увернулась из-под колес. Выскочила, а потом бегом на тротуар. Долго не могла прийти в себя, отдышаться: пронесло!

Примечательно поведение водителя 20-ки: тот даже не притормозил, покатил себе дальше. Видимо, даже не понял, что только что стряслось. Позже стало известно: девушка написала заявление в полицию. Виновный будет наказан.

… Видео с пешеходом и сумасшедшей маршруткой в соцсетях вызвало настоящую бурю:

- В рубашке родилась! – пишут люди.

- Боже, аж в дрожь бросило…

- Когда пара секунд решила все.

- Он же еще спецом поддал газу. Явно несся с намерением задавить.

- Страшно подумать, что могло случиться, если бы на месте молодой женщины была бабушка или мать с коляской!

- Интересно, что пешеход не бежит, идет с обычной скоростью. Автобус должен был пропустить, независимо от ограниченности времени на переходе.

- Дело шло на сантиметры. Реакция у девушки хорошая, иначе бы…

- К сожалению, почти всегда так - автобусники чуть ли не на пятки наезжают

- На этом перекрестке меня точно также чуть не сбили.

- А если бы девушка поскользнулась или замешкалась?!

- Я бы не увернулась, всегда в своих мыслях…

Слепая зона, говорите? Фото: стоп-кадр видео yakutsk_news.

Правда, нашлись и те, кто оправдывает водителя.

- Она могла попасть в так называемую слепую зону, - уверяют они. - Ну, и конечно, прежде чем переходить, нужно убедиться в своей безопасности.

- Она уже часть дороги перешла, о какой слепой зоне говорите? - возмущаются остальные. – Прямо перед глазами водителя идет человек!

«Суровы якутские девушки, - заключает один из пользователей. – Эту спасла реакция. Но наши автобусники - нечто: несколько дней назад один такой накинулся на пассажира из-за того, что тот заснул в салоне: типа это раздражает».

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