Проблемы растут из... мусора. Левобережный оператор разъясняет предпринимателям перспективы уклонения от договора на вывоз ТКО

Рейд по проверке договоров на вывоз мусора в Железнодорожном районе провели 16 апреля сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» совместно с представителями районной службы городовых.

Мусорная реформа идёт уже третий год, но необходимость заключения договора с региональными операторами по обращению с ТКО понимают и принимают еще не все. Среди уклонистов довольно много предприятий общественного питания и торговых точек, где продают продукты. В частности, киоски с мороженым торговой марки «Славица». По словам операционного директора «Красноярской рециклинговой компании» Марата Адршина, сейчас на левобережье работают 72 таких киоска. А договоры на вывоз мусора есть только у двух:

– Все они стоят на муниципальной земле, которую арендует фабрика мороженого «Славица». Но участки переданы в субаренду двум ИП, которые и занимаются продажей фабричной продукции. Договоры с нами заключили только две точки. Куда девается мусор у остальных – мы не знаем. Но поскольку другого оператора на левобережье нет, вероятность цивилизованного и законного обращения с отходами близка к нулю, – пояснил он.

Как правило, во время таких рейдов сотрудники магазинов, павильонов, кафе ссылаются на отсутствие руководителей. Ещё один излюбленный аргумент: «Я первый день работаю, ничего не знаю!». Именно так встретили проверяющих в сетевом кафе быстрого питания на ул. Ладо Кецховели. С этой сетью тоже есть проблема: ни одна из 14 точек на левобережье договор на вывоз мусора не заключила.

Однако, по словам Светланы Гузненко, представителя службы городовых по Железнодорожному району, всё больше предпринимателей начинают относиться ответственно к своим обязанностям по обращению с ТКО, заключают договоры. Но и с уклонистами работы пока хватает.

Марат Адршин отметил: в каждой торговой точке, где побывали участники рейда, осталось уведомление о необходимости заключить договор с региональным оператором. Это стандартная процедура и отчасти – жест доброй воли со стороны «КРК». Предпринимателям дают возможность добровольно выполнить требования закона.

Однако необходимые документы будут также направлены в Министерство экологии, прокуратуру и Роспотребнадзор. Для тех, кто не сочтёт нужным сделать всё вовремя, мусор может превратиться в серьёзные проблемы: допущенное ими административное правонарушение грозит штрафом до четырёхсот тысяч и приостановкой работы на полтора месяца.