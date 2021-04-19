На грядущей рабочей неделе в Красноярске похолодает до -9 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в понедельник, 19 апреля, в Красноярске днем ожидается максимальная температура +6 градусов. Весь день будет пасмурно и дождливо. Кроме того, синоптики обещают сильный западный ветер до 8 метров в секунду, а иногда порывы будут достигать 25 метров в секунду. Ночью ветер немного стихнет, но придут заморозки до -8 градусов.

Вторник станет самым холодным днем недели. В светлое время суток синоптики обещают около 0 градусов и дождь со снегом. Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду. Ночью вновь заморозки – до -9 градусов.

В среду днем слегка потеплеет – до +2 градусов. Но погода не улучшится – все как и раньше – тучи и снег с дождем. Зато окончательно успокоится ветер – ожидается полный штиль. Ночью же суровые -4 градуса и облачно.

В четверг потеплеет более ощутимо. Днем воздух прогреется до терпимых +5 градусов, а осадки прекратятся, хотя небо останется хмурым. Вновь подует ветер – до 4-6 метров в секунду. Ночью будет облачно и холодно – до -2 градусов, но ветер успокоится.

В пятницу придет долгожданное потепление. Днем синоптики обещают переменную облачность и +8 градусов. Ветер останется – до 4 метров в секунду. Плюсовая температура сохранится и ночью – до +1 градуса, но с ветром до 4 метров в секунду, снегом и дождем.