На дорогах Красноярского края с субботы заработают 15 камер фиксации нарушений ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

В «КрУДор» сообщают, что 4 комплекса фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах местного значения и еще 11 – на региональных трассах.

На сегодняшний день в регионе работает 64 постоянных рубежа, фиксирующих нарушения ПДД, 37 из них – непосредственно в Красноярске. Их размещение и место установки определяет ГИБДД. Карту мест можно посмотреть здесь.

Места размещения комплексов в муниципальных образованиях Красноярского края :

-ЗАТО г. Зеленогорск. ул. Рабочая. Камера фиксирует превышение максимально допустимой скорости движения автомобиля.

-г.Шарыпово. Пересечение пр. Центральный – ул. Комсомольская, -г.Ачинск. ул. Свердлова - ул. Зверева, -г.Канск. ул. 40 лет Октября, 29.

Эти комплексы, помимо превышения скоростного режима, фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение требований, предписанных дорожно-знаковой информацией.

Места размещения комплексов на краевых трассах:

- автодорога Ачинск - Бирилюссы», 2 км, - автодорога Ачинск - Ужур - Троицкое, 38 и 46 км. - автодорога Уяр - Заозерный, 12 км, - автодорога Канск - Тасеево - Устье, 10 и 20 км, - автодорога Норильск - Алыкель, 17 и 20 км, - автодорога «Обход города Красноярска», 21 и 26 км. Эти камеры фиксируют превышение установленной скорости движения транспорта.

- автодорога Ачинск - Ужур - Троицкое, 13 км. Помимо превышения скоростного режима, камера фиксирует выезд автомобиля на полосу встречного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Камеры ГИБДД в Красноярске 2021: где уже работают и где появятся новые

Новые комплексы фотофиксации следят за соблюдением правил дорожного движения. (подробнее)