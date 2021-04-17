Последние новости Красноярска на 16 апреля 2021: кончина Надежды Сафоновой, новый прием аферистов и первый лесной пожар в году Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 16 апреля 2021.

В Красноярске скончалась экс-депутат Горсовета Надежда Сафонова

На 85-м году жизни скончалась культовая для Красноярска фигура – Надежда Игнатьевна Сафонова. Больше всего она известна красноярцам в качестве депутата Горсовета и председателя объединения «Женщины родного Красноярья». (подробнее)

В Красноярском крае потушили первый лесной пожар в 2021 году

Первый лесной пожар был зафиксирован на юге региона – в Минусинском районе. Площадь возгорания составила 0,3 га. По предварительной версии, причиной пожара стал человеческий фактов. Лесные пожарные напоминают красноярцам, что сжигать сухую траву и мусор на дачах, пикниках и тд. – запрещено. (подробнее)

В Красноярске аферисты по почте рассылают требования обновить счет

Мошенникам стало мало телефонных «трюков» и они решили обманывать людей оффлайн. Теперь аферисты отправляют людям требования перечислить деньги по почте. Якобы на сберегательный счет. Действуют, по традиции, от имени полиции или банков. (подробнее)

Председатель СК РФ Бастрыкин лично займется делом о торговле младенцами в Красноярске

Громкое дело о торговле младенцами за рубеж вышло на федеральный уровень. Ход дела под личный контроль взял председатель СК РФ. Расследование продолжается и конец истории пока не близок. (подробнее)

В Красноярском крае матери, истязавшей 1,5-годовалого сына, предъявлено окончательное обвинение

Не менее громкая история, всколыхнувшая Красноярск и край, напротив, подходит к логическому завершению. Вскоре дело 28-летней матери, избивавшей 1,5-годовалого сына отправится в суд. Девушке предъявлено окончательное обвинение. (подробнее)