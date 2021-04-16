Среди регионов Енисейской Сибири Красноярский край лидирует по миграционным показателям прироста

Фото: Красноярскстат

В регионах Енисейской Сибири подведены итоги миграции населения за первые 2 месяца 2021 года. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе Красноярскстата миграционный прирост зарегистрирован только в Красноярском регионе. В Хакасии и Тыве наоборот, зафиксирована убыль местных жителей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

По данным ведомства, в Красноярский край из других регионов перебрались 4 455 человек, что на 4,6% меньше, чем в 2020 году. Покинули же немногим меньше - 4 375 жителей. За январь и февраль прошлого года красноярцев убыло на 4,2% больше.

Как оказалось, большое внимание жителей региона привлек Краснодарский край. С южным регионом сложилось самое значительное отрицательное сальдо миграции – 199 человек (выбыли на юг 426 человек, прибыли – 227 человек).

Сам Красноярский край посчитали привлекательным для переезда жители из соседних сибирских регионов. Самое большое положительное сальдо отмечено в миграционном обмене населением с Иркутской областью – 266 человек (прибыли 562 человека, выбыли 296 человек).

Помимо россиян, в регион перебрались и жители зарубежных стран, в этом году прибыли 2 544 мигранта. Большинство из них граждане Таджикистана. С этой страной сложилось самое большое положительное миграционное сальдо – 458 человек (прибыли 853 человека, выбыли 395 человек). Самое значительное отрицательное сальдо (-9 человек) отмечено в миграционном обмене населением с Германией (выбыли из края 15 человек, прибыли 6 человек).

Внутри региона место жительства сменили 8 988 человек.

Республика Хакасия

В Хакасии миграционная ситуация складывается совсем иначе. За два первых месяца 2021 года из региона выбыло населения больше, чем прибыло. В связи с этим сложилась миграционная убыль, которая составила 124 человека.

Из других областей в хакасский регион перебрались 1 166 человек, а уехало 1273. В основном мигранты перебирались в Красноярский край. Тут сложилось самое значительное отрицательное сальдо миграции – 83 человека (выбыли в край 717 человек, прибыли – 634 человека). Самое большое положительное сальдо отмечено в миграционном обмене населением с Тывой – 121 человек (прибыл 191 человек, выбыли 70 человек).

В республику приехали и жители зарубежных стран, за два месяца перебрался в Россию 141 мигрант.

Самое большое положительное сальдо, 15 человек, отмечено в миграционном обмене населением с Таджикистаном, прибыл 41 человек, выбыли 26 жителей. Наиболее значительное отрицательное сальдо миграции (-9 человек) отмечено с Азербайджаном (выбыли из республики 16 человек, прибыли 7 человек).

Место своего жительства внутри региона с начала года сменили 1 466 человек.

Республика Тыва

В Тыве также зарегистрирована миграционная убыль. В январе-феврале 2021 года из Республики Тыва выбыло населения больше, чем прибыло на 337 человек.

Из других регионов России в республику переехали 330 человек, выбыли – 676 человек. Особо привлекательной для мигрантов оказалась Хакасия. С соседним регионом сложилось самое значительное отрицательное сальдо миграции – 121 человек, выбыл 191 человек, прибыли 70 человек.

Самое большое положительное сальдо отмечено в миграционном обмене населением с Якутией. В Тыву прибыли 12 человек, а выбыли всего 3 человека. Из зарубежных стран в республику прибыли 60 мигрантов.

Самое большое положительное сальдо (8 человек) отмечено в миграционном обмене населением с Беларусью (прибыли 16 человек, выбыли 8 человек). Наиболее значительное отрицательное сальдо миграции (-4 человека) отмечено с Узбекистаном (выбыли из республики 6 человек, прибыли 2 человека).

Место своего жительства внутри региона с начала года сменили 872 человека.