Горсовет проследит за транспортными преобразованиями Красноярска

Фото: Горсовет Красноярска

По словам депутата Вячеслава Дюкова, транспорт должен быть современным, но при этом доступным, а важнейшее направление – как для депутатов, так и для департамента транспорта Красноярска – соответствие подвижного состава высоким экологическим требованиям. Уже через два года половина автобусов города должна отвечать критериям классов «Евро-4» и «Евро-5».

Позитивные изменения уже очевидны, считает Вячеслав Дюков. 19 апреля в городе стартует новый этап модернизации схемы общественного транспорта. Благодаря усилиям городской власти в город поступили 14 новейших троллейбусов вологодской марки, способных поддерживать автономный ход до 20 километров. Они выходят на новый маршрут номер шесть, что соединит правый и левый берега – от железнодорожного вокзала до Матросова, а также на развивающийся в последние годы магистральный маршрут №15.

19 апреля начнет работу новый автобусный маршрут № 21. Он соединит прямым сообщением Октябрьский район с микрорайоном «Покровский» и Зелёной рощей. На маршруте будут работать 22 машины среднего класса вместимости с интервалом движения восемь минут в часы пик. А на линии от Спортзала (Зеленая Роща) до «Платинум-Арены» запускается маршрут №30. Здесь будут ходить низкопольные большие автобусы. Еще один маршрут – восьмой усилит связность Ленинского района с Советским. Большая доля автобусов оборудована всем необходимым для перевозок людей с ограниченными возможностями и мамочек с колясками.

Вячеслав Дюков. Фото: Горсовет Красноярска

Ещё одно направление, уже реализованное, - возможность безналичной оплаты проезда. В настоящее время устройства оплаты банковскими картами есть на всём муниципальном транспорте, работает мобильное приложение «Транспорт Красноярска», через которое можно отслеживать движение автобусов и троллейбусов по маршруту и покупать билет.

Сейчас департамент транспорта по рекомендациям Горсовета работает над созданием баланса частного и муниципального транспорта в Красноярске – его оптимальное соотношение, по мнению депутатов, - 50 на 50. Народные избранники уверены, что такое разделение сделает рынок конкурентоспособным, позволит повышать качество услуг как коммерческих, так и муниципальных перевозчиков. А самое главное такой баланс будет служить в деле профилактики давления частного сектора на формирование цены на проезд.

«Два с половиной года нынешний созыв городского Совета совместно с департаментом транспорта обсуждает все нюансы городских перевозок – от доступности автобусов и троллейбусов для инвалидов до вывода частных перевозок из серой зоны налогообложения. В приоритете экологичность транспорта, она уже заложена в критерии выбора перевозчиков на городские маршруты. И, конечно, мы не можем не думать об отдалённых районах и субсидируем маршруты с низким пассажиропотоком. Мы анализируем ситуацию и не экономим бюджет на транспортной доступности. К сожалению, возможности бюджета небезграничны, и каждое обсуждение – это эквилибристика дебета с кредитом, но мы поставили себе цель сформировать новый уровень качества, движемся к этой цели довольно быстро и успешно», - говорит депутат Вячеслав Дюков.