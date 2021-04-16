Мужчине, избившему ветерана ради 20 тысяч рублей под Красноярском, предъявлено окончательное обвинение

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Краевой СК окончил расследование громкого дела об избиении ветерана Великой Отечественной войны. 40-летнему жителю Зыкова предъявлено окончательное обвинение по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для жизни», передают в ведомстве.

Напомним, что 4 апреля 2021 года мужчина ворвался в квартиру 95-летнего Геннадия Губина. Обвиняемый избил пенсионера и забрал у него 20 тысяч рублей. Более того, уходя, он пригрозил дедушке, что вернется. Геннадий Кузьмич избежал серьезных травм, но моральную травму получил серьезную. Инцидент так всколыхнул край, что дело под личной контроль взял прокурор региона.

Вышли на подозреваемого уже спустя 2 дня. Примечательно, что за сутки до этого он успел дать интервью журналистам ТВК, где осуждал циничное преступление и возмущался, что следователи могли заподозрить в избиении и ограблении ветерана его сыновей.

Следствие завершилось удивительно быстро – за 12 дней. Теперь адвокаты обвиняемого и сторона ветерана должны ознакомиться с материалами уголовного дела. После этого, оно уйдет на подпись прокурору, а затем в суд.

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