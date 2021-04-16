В Хакасии 12-летний мальчик ночевал в поле из-за страха вернуться домой Фото: Мария ЛЕНЦ

12-летний подросток пропал 14 апреля в аале Райков Усть-Абаканского района. Мальчик ушел в школу, но до вечера не вернулся. Родители забеспокоились и обратились в полицию. На розыск школьника бросили все силы местной полиции. Ребенка искали во дворах и надворных постройках, опрашивались и односельчане.

История закончилась хорошо. Подростка нашли полицейские – начальник ОМВД по работе с личным составом Усть-Абаканского района Виталий Пахомов и начальник штаба ОМВД Владимир Балясников. Школьник обнаружили живым и невредимым на пустыре в высокой траве. Мальчик чувствует себя хорошо. Его жизни и здоровья ничего не угрожает.

В МВД по Хакасии добавили, что ребенок загулялся после учебы и так испугался возвращаться домой, что решил переночевать в поле. Сейчас со школьником работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

- Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках ребёнка за неравнодушие и готовность прийти на помощь, - добавили в МВД по Хакасии.

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