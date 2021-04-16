"Внезапно рухнул вниз и резко остановился": в Красноярске на видео попало ЧП с лифтом

Скриншот с видео: svodka_24

Еще один лифт с улицы Подзолкова в Красноярске решил пощекотать нервы местным жителям и гостям дома №28. В этот раз в кабине ехали два строителя, поднимали в квартиру материалы для ремонта, когда лифт тряхануло. Подобная ситуация уже происходила на этой улице, правда в доме №26. Тогда в кабине были три женщины и ребенок.

Момент с небольшим ЧП попал на камеру видеонаблюдения. Ролик опубликовал паблик в инстаграме svodka_24. Двое мужчин загрузили в лифт материалы, и зашли туда сами. Через какое-то время после начала подъема лифт внезапно ухнул вниз и резко остановился. Один из стоявших строителей от неожиданности опустился на корточки, второго, уже сидевшего, слегка подбросило.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в управляющей компании «Смарт-сити», мужчины не пострадали. Их довольно оперативно достали из застрявшего лифта.

- Всё это происходит потому, что жители и строители неравномерно распределяют нагрузку в лифте. Крупногабаритный мусор и материалы складируют только с одной стороны, вот и возникает разбалансировка. Через некоторое время направляющие у кабины возвращаются в нормальное положение рывками. Это нормальная ситуация, - сообщил представитель компании.

Как заверили в УК, лифт в полном порядке, регулярно проходит технический осмотр.

Напомним, что ранее в Красноярске уже была подобная ситуация. 13 января на Петра Подзолкова, 26 (новый дом), лифт, в котором поехали вверх три женщины, одна из них с ребенком, замер, дернулся, чуть «рухнул» вниз, и еще, и еще, потом, наконец, остановился, и двери открылись. Пережившие, мягко говоря, неприятные минуты, пассажиры лифта выскочили на площадку, не веря, что спаслись.

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В Красноярске поломка лифта во время землетрясения наделала шуму. Однако сейсмическое событие, как оказалось, не причем. В управляющей компании «СМАРТ-СИТИ» прокомментировали случившееся.

Напомним, лифт, пришедший в негодность, находится в многоквартирнике Петра Подзолкова, 26. По поводу этой ситуации уже были комментарии с обвинения в адрес застройщика и управляющей компании. Последние в свою очередь дали предельно развернутый ответ. (Подробности)

Предполагаемый виновник ЧП с едва не рухнувшим лифтом в Красноярске: «На то он и грузовой, чтобы перевозить тяжести»

Напомним предысторию: 13 января на Петра Подзолкова, 26 (новый дом) ничего серьезного, слава богу, не случилось, но приятного мало: лифт, в котором поехали вверх три женщины, одна из них с ребенком, замер, дернулся, чуть «рухнул» вниз, и еще, и еще, потом, наконец, остановился, и двери открылись. Пережившие, мягко говоря, неприятные минуты, пассажиры лифта выскочили на площадку, не веря, что спаслись. Скорее всего, лифт бы не упал — конструкция новая, предусмотрены все защитные механизмы на случай ЧП, и все же, оказаться в подобной ситуации никому бы не хотелось. (подробности)