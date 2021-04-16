«Подъездный боец»: в Красноярске совершенно еще одно нападение на… лифт

Скриншот: видео svodka_24

Жители Красноярска продолжают «нападать» на лифты и прочее домовое имущество. В этот раз неизвестный мужчина «отпинал» кабину и «избил» почтовые ящике в одном из подъездов города. Произошедшее попало в поле зрения камеры наблюдения, видеоролик опубликовали в паблике svodka_24.

На кадрах хорошо заметно, как местный житель спускается по лестнице, а затем начинает отрабатывать удары на ящиках для почты, установленных напротив лифта. Слегка поупражнявшись, он переключает свое внимание на двери лифта. Там уже в ход пошли ноги. Парочка пинков и варвар покидает зону видимости камеры наблюдения.

Корреспондент «Комсомольской правды» запросил информацию у сотрудников МВД, чтобы узнать, обращались ли представители дома в полицию. Как сообщили в пресс-службе, пока заявлений от жильцов или УК не поступало. Сотрудники

Напомним, что такой вандализм происходит в Красноярске уже не в первый раз. Сначала двое молодых парней «напали на кнопку лифта». Непонятно, чем так напугала подростков кнопка лифта, но двое из трёх подростков не рискнули нажать её пальцами. Парни вдвоем пытались попасть по ней ногами, а затем еще один подошедший стукнул по кнопке кулаком, и все дружненько ввалились в подъехавший лифт, где продолжили небольшую потасовку, но уже друг с другом.

В другой день неизвестный с битой решил разгромить лифт изнутри. Агрессивный мужчина с инвентарем вошел в кабину и начал буквально громить панель с кнопками. Во время «избиения» он что-то кричал лифту. Через некоторое время его задержали сотрудники полиции.

Следующее нападение произошло буквально через несколько дней. Тут уже инструменты были посерьезнее – парень в маске разламывал камеру видеонаблюдения большим молотком.

Предыдущие случаи произошли в Покровке. Интересно, что многие пользователи в соцсетях считают, что нынешнее «нападение» также относится к этому району, и задаются риторическим вопросом: «когда же закончат страдать красноярские лифты?».

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