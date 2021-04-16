В Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео охоту беркута на козерогов

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Беркут – самый крупный орел России. Длина взрослых особей может доходить до 1 метра, при размахе крыльев в 2,5 метра, а вес птицы составляет около 7 килограммов.

Для Красноярского края – это весьма распространенный вид пернатых хищников. Их численность уже долгое время остается стабильной, а естественных врагов в природе у беркутов нет.

Их часто можно заметить в Саяно-Шушенском заповеднике, где беркуты селятся в долинах, лесостепях, степях, где охотиться и вить гнезда проще всего. Изредка хищников можно встретить на высокогорьях Саянских хребтов.

Беркут – птица достаточно скрытная. Тем ценнее видео, которое удалось снять сотрудникам Саяно-Шушенского заповедника:

- Пара пернатых хищников кружила над группой самок козерогов, нападая на них., – рассказал автор видео, старший научный сотрудник – Роман Афанасьев.

При этом, потенциальные жертвы хищников сдаваться не собирались, и дали беркутам серьезный отпор. Нападение на крупных животных не является для беркутов чем-то необычным. Это бесстрашная птица, которую боятся многие представители фауны Красноярского края:

- Известны случаи охоты беркута на сибирского горного козла (как на сеголеток, так и на взрослых животных), косулю, кабаргу, отмечены разовые случаи успешной охоты на молодую рысь и барсука, - рассказывают в пресс-службе заповедника.

Не гнушаются эти птицы и падалью. Но все же предпочитают охотиться самостоятельно.

- Полученное видео – иллюстрация реальной ситуации, происходящей в природе между хищником и жертвой, - добавил Роман Афанасьев.