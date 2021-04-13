С 78-й годовщиной образования контрразведки «СМЕРШ» боевых товарищей поздравил начальник отдела ФСБ России по 41 армии

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Начальник отдела ФСБ России по 41 армии полковник Климов поздравил своих коллег с 78-й годовщиной образования контрразведки «СМЕРШ»:

- Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 78-й годовщиной образования контрразведки «СМЕРШ», славными потомками которой в настоящее время являются военные контрразведчики. В годы войны сотрудники «СМЕРШ» сковали деятельность вражеских разведчиков, раскрыли и обезвредили сотни диверсионных групп, чем спасли многие жизни советских граждан. И в настоящее время военные контрразведчики надежно обеспечивают безопасность армии и флота, ведут бескомпромиссную борьбу со спецслужбами иностранных государств, изменниками Родины, экстремистами и коррупционерами.

К сожалению, годы не щадят никого. В этот день хочу выразить огромные слова благодарности вдовам и членам семей наших боевых товарищей, которые обеспечивали надежный тыл своим мужьям, отцам и дедам. Оказывали им огромную поддержку в этом нелегком труде. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В Управлении ФСБ сохранились отрывки из очерка «Записки оперработника» о сотруднике спецслужбы ГУКР «Смерш», полковнике в отставке Алексее Кочурине, посвятившего службе в контрразведке «Смерш» 28 лет. После увольнения свыше 20 лет работал юрисконсультом на предприятиях города Свердловска. Выступал с очерками о ветеранах Великой Отечественной войны. Ушел из жизни в 2012 году.

«Комсомольская правда» публикует часть очерка Алексея Кочурина в честь 78-й годовщины образования контрразведки «СМЕРШ».

Те, кто описывает историю «Смерш» как карательно-репрессивного органа, обычно делают упор на такой функции контрразведки, как «фильтрация» бывших военнопленных. При этом подразумевается, что сотрудники «Смерш» безжалостно расправлялись с пленными, отправляя их вместо гитлеровских, в сталинские лагеря. Это, мягко говоря, совсем не так. Помню, как наша оперативная группа прибыла в г. Люкенвальде. Перед нами стояла задача провести фильтрацию 15 тысяч советских граждан при репатриации их в СССР. Фильтрация имела целью выявление лиц, подозреваемых в сотрудничестве с фашистскими властями, задержание для следствия и правосудия тех из них, в отношении которых имелись уличающие в преступной деятельности документальные материалы. Более 10 тысяч человек, по прибытии на сборно-пересыльный пункт (СПП) проходили регистрацию и заполняли специальные фильтрационные листы. В последних содержался ряд вопросов, подлежащих проверке. После регистрации на СПП бывшие пленные получали места в общежитии, постельное белье и ставились на котловое довольствие. Долго их незадерживали. Через неделю выдавался документ о прохождении проверки на СПП и следовании к месту жительства. Все отъезжавшие на Родину обеспечивались проездными документами и продовольственными аттестатами.

Администрация СПП, в том числе наша оперативная группа, размещалась в двухэтажном особняке напротив бараков, которые в период войны использовались в качестве жилых помещений шталагов (немецких лагерей) для содержания советских военнопленных.

Поскольку город был занят танкистами генерала Лелюшенко, мы были осведомлены об их боевых действиях в районе Белитце – Люкенвальде, наиболее активных 1 и 2 мая. Танковые корпуса разгромили фашистов, выгнали их из лесов на открытую местность, и 5 мая этот «сброд» в количестве около 30 тысяч солдат и офицеров прошел по дороге между бывшими шталагами и нашей резиденцией. По указанию начальника гарнизона офицеры опергруппы, как и весь состав СПП, были задействованы в разоружении немцев и формировании колонн военнопленных для погрузки их в эшелоны. В мои обязанности входило производство досмотра наиболее подозрительных пленных на предмет утайки оружия.

Тысячи и тысячи немцев, способных самостоятельно двигаться, прошли перед нами. Солдаты и офицеры – худые и изможденные, оборванные, вшивые и голодные – представляли особо жалкое зрелище. От прежней бравады не осталось и следа. Тех, кто был ранен или не имел сил идти, подбирали специально созданные из пленных же команды.

Что характерно, капитулировавший город ответил равнодушием на трагическое шествие пленных фашистских вояк. Они шли свободно по 12 человек в ряд; им была предоставлена вся ширина асфальтированных улиц, на которых солдаты конвоя стояли на расстоянии зрительной связи. На окнах жилых домов частенько болтались целые полотнища, скорее всего простыни, – знаки покорности. Нов этих окнах не появлялось ни одного лица, которое хоть как-нибудь выразило бы своё сочувствие солдатам и офицерам, попавшим в советский плен. Не было брошено в толпу пленных ни одного куска хлеба, которому были бы рады голодные вояки. Таким поступком можно было выразить сочувствие к своей армии. Однако город будто вымер.

Это на меня подействовало ошеломляюще. Напрашивался вывод: немецкий народ и преступная армия, воевавшая во имя бредовых идей своего фюрера, – два совершенно разных сообщества, и между ними пропасть.

С раннего утра до вечера 5 мая 1945 года шли эти обезвреженные вояки, поднимаяпыль по дороге, утомляя нас до беспредельной усталости. Этим днём кончились для нас тревоги по случая появления вооруженных фашистских солдат.

Танкистов на все дела не хватало. Поэтому на каждого офицера СПП, в том числе и на офицеров опергруппы, было сформировано по взводу до 20 человек из бывших советских военнопленных, которым в случае необходимости выдавалось оружие, и они охотно участвовали в прочесывании местности, пленении ещё вооруженных, но уже обессиливших вояк из рассеянной немецкой армии.

День Победы 9 мая 1945 года для всех советских граждан, в том числе и для военнослужащих на фронтах, был радостным. Погода удивительно соответствовала настроению людей – день был тихим, безоблачным и теплым. Я не видел человека, который не радовался бы победе. Тогда ещё не было слов о празднике «с сединою на висках, со слезами на глазах» (эти слова были написаны гораздо позже), но он был именно таким. Советское радио многократно передавало обращение И.В. Сталина к народу о завершении Великой Отечественной войны нашей полной Победой. Вечером того же дня в честь победоносного окончания войны Москва салютовала доблестным войскам Красной армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

По материалам УФСБ России по Центральному военному округу.