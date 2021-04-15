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Происшествия15 апреля 2021 11:53

В Норильске мать потеряла четырехлетних двойняшек, но вместо поисков легла спать

Теперь ей грозит всего 500 рублей штрафа
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Девочки оказались на другом конце города

Девочки оказались на другом конце города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В коридорах одной из норильских гостинок жильцы внезапно обнаружили незнакомую им пару детей-близнецов. Появившиеся из ниоткуда 4-летние девочки свободно разгуливали по коридорам общежития, взрослых рядом с ними не было, а на вопросы малышки особо не отвечали. Жители пробежались по соседям, но никто детей не узнал. Было решено обратиться в полицию.

Как сообщают в МВД, в тоже время в мессенджерах появилось сообщение о том, что волонтеры разыскивают девочек-близняшек, по описанию очень схожих на двух найденышей из гостинки. Полицейские забрали детей из общежития, сравнили с фотографией в соцсетях и поняли, что перед ними те самые пропавшие девочки. Осталось только связаться с матерью. Казалось бы, что может быть проще? Но не тут-то было.

Телефон родительницы не отвечал, гудки шли, а трубку никто так и не взял. Правоохранителям это показалось странным, ведь любая мама, чьи дети исчезли, явно не будет игнорировать звонки. Время шло, к телефону никто не подходил, поэтому полицейские начали устанавливать личность матери и место её проживания.

Когда вся эта информация стала известна, сотрудники отправились к женщине. Оказалось, что у матери близняшек есть еще двое детей. Многодетная родительница пришла с ночной смены и была дома с 4-летними дочерьми, когда к ней в гости заявилась приятельница. Взрослые выпили, но им этого показалось мало. Поэтому они решили «продолжить банкет» и гостья отправилась с детьми в магазин.

Спустя некоторое время она не вернулась в квартиру, и мать девочек отправилась на поиски. На улице её детей не оказалось, поэтому она решила написать объявление о пропаже в один из мессенджеров. Правда после публикации она не продолжила поиски, а почему-то легла спать.

Скриншот: www.instagram.com/norilsk.today

В это время её подруга поняла, что она немного заблудилась, решила уехать с девочками к себе домой. Вызвала такси и увезла детей с собой. Приехав в общежитие, она оставила близняшек в коридоре, а сама ушла в свою комнату. А затем детей уже обнаружили жильцы.

На сегодняшний день жизни девочек ничего не угрожает, а по факту произошедшего проводится проверка. Мать малышек будет привлечена к административной ответственности «за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Ей грозит штраф до 500 рублей.

ЧППроисшествия: ЧП