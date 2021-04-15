Богучанская ГЭС поддержит проект благоустройства города Кодинска

В соответствии с принятым решением, Богучанская ГЭС выделит администрации города Кодинска Красноярского края 5 млн рублей на реализацию проекта «Городской бульвар».

В 2020 году город Кодинск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с проектом благоустройства «Городской бульвар». Средства Богучанской ГЭС планируется направить на строительство многофункциональной городской арки, которая будет символизировать ГЭС как крупнейшее градообразующее предприятие. В концепции арки отражены технологичность (в архитектурной форме) и энергия (в дизайне освещения) Богучанской ГЭС. Проект получил высокую оценку комиссии Всероссийского конкурса: по оценке специалистов, арка станет главным арт-объектом города Кодинска.

Программа благотворительности Богучанской ГЭС на 2020 год реализована полностью. Большая часть средств по программе была направлена на улучшение технического оснащения Кежемской районной больницы. На средства Богучанской ГЭС спортивная школа Кежемского района приобрела светодиодные прожекторы для стадиона; средняя школа №2 - ламинат для танцевального класса. Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района при поддержке энергетиков создал временные рабочие места для инвалидов.

В 2021 году в рамках программы благотворительности социальные учреждения будут обеспечены спортивным инвентарем, мебелью, компьютерами и программным обеспечением. Продолжается сотрудничество с Кежемским историко-этнографическим музеем имени Ю.С. Кулаковой, районным домом культуры «Рассвет», Комплексным центром социального обслуживания населения и другими организациями.