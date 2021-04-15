СУЭК инвестирует более 50 миллиардов рублей в развитие красноярской теполэнергетики

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) планирует вложить в развитие теплоэнергетики Красноярского края более 50 миллиардов рублей. Об этом на пленарном заседании «Экономика и пандемия: российский взгляд», проходящем в рамках КЭФ-2021, заявил генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын. По его словам, все инвестиции СУЭК Андрея Мельниченко так или иначе связаны с экологией. "Все они в той или иной сфере имеют экологический эффект, мы не разделяем технологию и экологию", - подчеркнул Степан Солженицын.

Среди крупнейших проектов Компании – установка современных электрофильтров со степенью очистки исходящих газов свыше 99 % на старейшей в Красноярске ТЭЦ-1, замещение малоэффективных котельных без систем газоочистки либо с низкой степенью очистки, для чего на Красноярский ТЭЦ-3 будет введен дополнительный энергоблок – он возьмет на себя нагрузку малых котельных, опережающий ремонт и реконструкция тепловых сетей, обеспечение частного сектора краевого центра экологически чистым бездымным топливом. Кроме того, Компания рассматривает совместно с региональными властями возможность перехода части районов с индивидуальной застройкой на электроотопление, сделав его максимально доступным для населения. "Все эти проекты уже реализуются, - подчеркнул Степан Солженицын. - Максимальный эффект от них будет достигнут к 2024 году. Электрификация – это наш разумный ответ идеям газификации".

Как отметил гендиректор СУЭК, Компания несмотря на пандемию не только не снижает, а напротив, увеличивает темпы инвестирования. "Самое важное сегодня - это скорость. В последние годы много говорят о газификации Красноярска, но ее нужно ждать, и много лет. При этом качество жизни людям нужно здесь и сейчас, и важно отвечать адекватно на этот запрос", - уверен Степан Солженицын.