На грядущих выходных в Красноярске резко похолодает до -6 градусов и пойдет снег Фото: Мария ЛЕНЦ

После пятничного потепления до +15 градусов, в Красноярск придет резкое похолодание. Так, в субботу 17 апреля синоптики гидрометцентра обещают дневную температуру – до +3 градусов. Небо затянет тучами, пройдет снег с дождем. Однако стихнет и ветер, порывы ослабнут до 2 метров в секунду.

Вечером же погода испортится. Дождь окончательно сменится снегом, а температура опустится до зимних -6 градусов. Атмосферное давление – 732-740 мм рт.ст.

В воскресенье синоптики обещают небольшое дневное потепление – до +6 градусов и небольшой дождь. Ветер останется слабым – до 2 метров в секунду. Солнце до конца дня спрячется за тучами.

Ночью красноярцев вновь ждут заморозки. На этот раз – до -1 градуса. Осадки усилятся, но ветра не будет. Атмосферное давление – 732-733 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды еще менее оптимистичен. В субботу днем ожидается около +2 градусов, а ночью заморозки – до -5. Ожидается переменная облачность и снег. Атмосферное давление – 748 мм рт. ст.

В воскресенье будет чуть теплее, днем – до +4 градусов. Весь день будет пасмурно, но без осадков и сильного ветра. Ночью похолодает до 0 градусов. Давление – 737-745 мм рт.ст.