В гастрономы «Красный Яр» Супер Свежиков подвезли

На протяжении всей акции, с 14 апреля по 31 августа, игрушки из коллекции «Супер Свежики» можно купить за 999 рублей, а собирая наклейки – за 499 рублей и даже всего за 1 рубль!

Об этой необычной акции генеральный директор гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Анжела Рябова объявила на «Планерке с покупателями» на радио «Комсомольская правда», а мы выяснили подробности.

Итак, что, где, когда?

Сегодня, 14 апреля, во всех гастрономах «Красный Яр» в Красноярском крае и Хакасии стартует акция, в которой покупатели смогут обменять наклейки на коллекционные мягкие игрушки - Супер Свежики.

Плюшевые герои – это забавные овощи и фрукты: Морковка Мэй (морковь), ГриБилли (гриб), Эпл Джонни (яблоко), Бананас Бой (банан), Томасита (помидор) и Чесно Чарли (чеснок).

Получаем наклейки, копим, меняем на игрушки. Наклейки выдаются за покупки. За каждые полные 300 рублей в чеке покупатель получает 1 наклейку. Наклейки вклеиваются в специальный буклет.

Чем больше наклеек, тем интереснее. Собрав 20 наклеек, можно приобрести игрушку из коллекции «Супер Свежики» за 499 рублей, собрав 60 наклеек – за 1 рубль!

За покупку товаров-партнёров акции покупатель получает дополнительные наклейки. Кстати, эти товары отмечены специальным ярким ценником. Их список уже можно увидеть на сайте krasyar.ru.

Лицами рекламной кампании акции «Супер Свежики: вкусная команда!» стали ребята из красноярской HIP-HOP команды Harleen Joker's dance studio. Самому младшему артисту – 5 лет. Старшим ребятам - по 9 лет.

Наклейки выдаются на кассе. При расчете на кассах самообслуживания – консультантом. При заказе товаров с доставкой, наклейки вкладываются в пакет в момент сборки заказа. На чеке указано, сколько наклеек полагается за покупку. Важно! Если в чеке есть товар партнёра, но сумма чека меньше 300 рублей, наклейка все равно выдается.

Как обменять наклейки на игрушку? Выбираете понравившуюся игрушку на специальной стойке в торговом зале и отдаете буклет с вклеенными наклейками кассиру.

Буклеты выдаются бесплатно на кассе. Если в гастрономе по каким-то причинам нет буклета или вы забыли его прихватить, можно скачать брошюру с сайта компании krasyar.ru, и распечатать её самостоятельно.

Акция действует при предъявлении карты «Премия» во всех гастрономах сети, и буклеты с наклейками можно обменивать на игрушки в любом «Красном Яре».

Подробнее о правилах акции можно прочитать сайте krasyar.ru.

Кстати, игрушки называются «Супер Свежиками» непросто так. Сейчас в моде здоровый образ жизни и супергерои. Отсюда и такое креативное название.

ВОПРОС-ОТВЕТ

? Можно участвовать в акции всей семьей и собирать наклейки в несколько буклетов сразу?

! Можно и нужно! Буклеты принимаются, если суммарное количество наклеек в них достаточно для получения игрушки по акционной цене. Например, в одном буклете 20 наклеек, в другом 30, в третьем 10. Значит, покупатель может получить игрушку за 1 рубль.

Апрельскую «Планерку с покупателями» с Анжелой Рябовой можно послушать здесь.

Не пропустите следующую планерку на радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM уже 17 мая.