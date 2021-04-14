Анжела Рябова: Покупатели будут сами сканировать свои покупки и рассчитываться в приложении «Премия»

Анжела Рябова

Обсуждаем последние новости гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон», раскрываем планы, высказываем свои предложения.

Дата апрельской планерки – 12 апреля, День космонавтики, отсюда и тема. Говорим о технологиях, о будущем, о том, как важно уметь мечтать, ставить цели и много работать, чтобы их достигать.

- Анжела Владимировна, с Днем космонавтики! А что для вас слово «Космос»?

- Это о технологиях, о диджитал-фишках, которые мы берем «из космоса». Космонавты задают планку, к которой мы хотим стремиться. Не так давно я встречалась с космонавтом Сергеем Рязанским, который рассказывал об инновациях, о том, как делать бизнес, строить команду. Мы учимся у космонавтов многому, спасибо, что они у нас есть.

- Что главное, на ваш взгляд, в магазин будущего?

- Я думаю, удобство для покупателей. Инновации ради инноваций – это путь в никуда. Нужны удобные сервисы. И они уже в настоящем. К примеру, та же касса самообслуживания, когда ты берешь немного товаров и рассчитываешься самостоятельно, не стоишь в очереди. Сейчас кассы самообслуживания уже есть в четырех магазинах, будем дальше масштабировать этот проект, в первую очередь в Красноярске.

Хочу рассказать еще об одной новинке из «будущего», которую мы планируем запустить уже в этом году. Услуга называется «Виртуальный чек». Это когда тебе не нужен бумажный чек, достаточно электронного чека, отправленного в sms или в почту. Давайте экономить бумагу, беречь природу вместе.

- Доставка продуктов на дом – история пандемии или технология будущего?

- Этот канал останется и будет расти. Но останется отличный баланс между оффлан- и онлайн-покупками. Свежие товары, выпечка, возможность увидеть своими глазами - все это привлекает людей. Но вы правы, покупки товаров впрок – растущий тренд, люди экономят время, планируют свои расходы. В наших планах есть и такая услуга, когда покупатель заказывает в приложении товары, потом приходит в магазин и забирает их. Это экономит ваше время.

- А если захотел что-то еще, придя в магазин?

- Мы готовы доформировать покупку при вас.

- Сетям выгоднее, когда люди приходят в магазин и берут больше, ведь есть спонтанные покупки в отличие от покупок целенаправленно в Интернете?

- Нам выгодно тогда, когда покупателю удобно. Мы строим долгосрочные отношения. «Спасибо, что набили корзину и взяли, что вам не нужно», - нет, не так. «Возьмите столько, сколько вам необходимо, в удобной упаковке».

Звонок в студию

? Владимир меня зовут. Очень хорошо, что можно заказать продукты на дом, спасибо. А вопрос такой. Сейчас открываются пункты, где можно сделать прививку против короновируса. У вас будет?

- Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Наше дело – обеспечивать своих покупателей свежими и качественными продуктами.

- Будут ли инновационные услугу в ближайшем будущем?

- В мае планируем запустить услугу под названием Scan&Go. Покупатель сам сканирует товар через наше приложение «Премия» и далее делает предчек, таким образом экономя время у кассы. И вторая фишка, она будет чуть позже. Покупатель сможет и отсканировать все товары в своей корзине, и тут же, в приложении, рассчитаться, минуя кассу. Это удобно для вас. И мы доверяем своим покупателям.

Звонок в студию

- Доброе утро, Иван звонит. Подскажите, в перспективе вы рассматриваете такую услугу, как сбор пластиковых бутылок?

- Да, Иван. Мы сейчас занимаемся экологическим проектом совместно с организацией «Зеленый кошелек». Думаю, уже в мае в одном из наших магазинов появится возможность сдавать уже рассортированный мусор и получать небольшие деньги. Это наш вклад в экологическую безопасность города.

Звонок в студию

- Ирина меня зовут, добрый день. Сейчас идет пост. Подскажите, у вас есть постное меню?

- Ирина, конечно. Я, кстати, и сама пощусь. В нашей сети огромное количество постных блюд, самых разных. В наших витринах, где выставлена продукция собственного производства, на ценниках написано «Постное», вы сразу увидите.

- Что касается технологии персонификации, как она работает?

- Вы сами можете в приложении «Премия» выбрать два любимых товара и сформировать свою корзину на следующий месяц. Плюс мы видим, что вы покупаете, и будем делать вам персонифицированные предложения.

Звонок в студию

- Сергей Иванович звонит, добрый день. С праздником! У нас большая просьба открыть «Батон» в нашей стороне, где кинотеатр «Мечта».

- Обязательно рассмотрим просьбу Сергея Ивановича. Мы формируем радиус потребления до 300-500 метров, но должно быть достаточное количество домохозяйств.

- Будущее в настоящем. Анжела Владимировна, что за игрушки у вас в руках?

- Это Яблоко, это Морковка, это Чеснок – очень симпатичные. Игрушки называются «Супер Свежики». В эту среду, 14 апреля, в гастрономах «Красный Яр» мы начали акцию: за каждые 300 рублей в чеке покупатель получает наклейку–фишку. Накопив 60 наклеек, можно получить игрушку за 1 рубль, то есть практически бесплатно.