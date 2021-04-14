Последние новости Красноярска на 13 апреля 2021: обустройство дороги на смотровую, новая вакцина от коронавируса и задержание третейского судьи Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск подводит итоги минувших суток». Рассказываем последние новости Красноярска на 13 апреля 2021.

В Красноярске началось обустройство дороги к новой смотровой на Николаевской сопке

Руководитель агентства по туризму края Юлия Верхушина рассказала о начале обустройства дороги к новой смотровой площадке на Николаевской сопке. Сейчас дорога грейдируется и засыпается, а полноценные работы начнутся с приходом тепла. Однако уже скоро добраться до самой высокой точки города можно будет по канатной дороге. (подробнее)

В Красноярске судью Высшего Третейского суда задержали по подозрению в покушении на мошенничество

Судью задержали силовики при получении денег. За 500 тысяч рублей мужчина обещал освободить подозреваемого из-под стражи. Против судьи возбудили уголовное дело. (подробнее)

В Красноярский край поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Новая вакцина уже находится на складах «Губернских аптек». Часть препарата отправится в отдаленные территории севера Красноярского края. Всего первая партия вакцины содержит 4 860 доз. (подробнее)

Под Красноярском в Енисее мертвым нашли 18-летнего юношу, пропавшего в августе

18-летний юноша бесследно исчез еще в августе прошлого года. Его искали почти 8 месяцев. Волонтеры до последнего надеялись, что молодой человек найдется живым. Но закончились поиски трагически. Тело красноярца нашли в Енисее в Сухобузимском районе. Выяснить что случилось предстоит следователям. (подробнее)

«Попросил сруб дома»: в Красноярском крае начальника районного отдела ГИБДД осудили на 7 лет за взятку

Начальника ГИБДД Большеулуйского района задержали еще летом 2020 года. Его обвиняли в получении взятки срубом дома. 13 апреля в Ачинском районном суде прошло заседание. Вердикт оказался суров – 7 лет колонии строгого режима. (подробнее)