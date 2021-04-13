«Попросил сруб дома»: в Красноярском крае начальника районного отдела ГИБДД осудили на 7 лет за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась в далеком 2017 году. По версии следствия, с августа по сентябрь экс-глава Большулуйского лесничества незаконно заготавливал и перевозил лес.

Чтобы в дороге лесовозы никто не останавливал, он попросил знакомого договориться с местным начальником ГИБДД Евгением Рассказчиковым. Экс-полицейский согласился «помочь», но взамен попросил сруб дома стоимость 170 тысяч рублей.

Сруб доставили ему на дачу, но помочь начальнику лесничества все равно не удалось. Вскоре он был задержан, а затем и осужден.

На Рассказчикова удалось выйти лишь летом прошлого года. Он не стал отпираться и признал свою вину, но уйти от сурового приговора это ему не помогло.

Конца следствия и суда экс-полицейский ждал под подпиской о невыезде. Тем неожиданней стал вердикт судьи. 13 апреля Ачинский районный суд признал Рассказчикова виновным в получении взятки в крупном размере и осужден на 7 лет колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. В суде добавили, что в законную силу приговор пока не вступил.

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