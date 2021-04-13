20 лет роста и созидания: свой юбилей СУЭК будет праздновать вместе со всеми красноярцами

Юбилей на весь год

Во-первых, угольщики решили не ограничиваться торжеством внутри компании. Наоборот, сделали разноплановую программу на весь год, в которой могут поучаствовать люди разных возрастов – от воспитанников детских садов до пенсионеров; люди с разными интересами: спортсменам - лыжные гонки и кроссы, сдача норм ГТО и семейные старты, молодежи - многочисленные онлайн-челленджи, людям старшего возраста – интеллектуальные игры, танцевальные площадки.

Будут и онлайн-события, которые позволят жителям всей России включиться в празднование юбилея и ощутить значение СУЭК Андрея Мельниченко (А вот тут непонятно- НЮ) для экономики страны и повседневной жизни людей.

Праздник с пользой

Еще одна особенность 20-летия СУЭК – масштабные добрые и полезные дела.

Неслучайно старт эстафете юбилейных мероприятий и акций дали волонтеры СУЭК с акцией «20 добрых дел». На самом деле их будет в разы больше, 20 раз по 20!

- Волонтеры СУЭК всегда в гуще событий, будь то Всемирная студенческая универсиада, Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе по поддержке сограждан в период пандемии, адресная помощь нуждающимся в их каждодневных проблемах, которую добровольцы-угольщики оказывают на протяжении многих лет, вкладывая в эту безвозмездную работу очень много тепла, добра; или же такой приятный повод, как юбилей компании, - говорит куратор волонтерского движения СУЭК в Красноярском крае, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

Действительно, в рамках акции #МыВместе добровольцы-угольщики обошли сотни адресов, побывали в социальных учреждениях в шахтерских городах и продолжают волонтерскую работу сегодня.

На май запланирована масштабная высадка деревьев, закладка юбилейных аллей – это традиция, которой уже много лет.

В центре внимания - люди

Но самая первая особенность юбилейных событий в том, что их главными героями стали люди.

В шахтерских городах уже проходят необычные уроки под общим названием «20 встреч с героями». Школьники встречаются с угольщиками, которые достигли успеха в своей работе, а кто-то даже стал легендой СУЭК.

Как, например, Сергей Козлов и Александр Шестаков, ветераны Бородинского разреза, вошедшие в 2016 году в пятерку лучших машинистов предприятия и отгрузившие миллиардную тонну угля с начала работы предприятия – рубеж, к которому до сих пор не приблизился ни один угольный разрез России: «Много поколений горняков годами и десятилетиями шли к этой цифре, и мы представляли весь коллектив предприятия».

Труд разных поколений горняков нашел отражение в фотовыставке «Лица КАТЭКа», разместившейся на Березовском разрезе. Ветераны предприятия с удовольствием осматривали экспозицию, находя фотографии себя молодых; нынешние сотрудники предприятия узнавали на черно-белых снимках своих наставников. «Выставка замечательная! От нее веет каким-то особым теплом», - делится впечатлениями ведущий специалист отдела капитального строительства и инвестиций Березовского разреза Марина Агафонова.

Фотовыставок, посвященных юбилею СУЭК, будет еще много, и часть из них разместится прямо под открытым небом.

Ни трудом единым

Еще один важный юбилейный проект – цикл публикаций «Твои люди, СУЭК», рассказывающий о необычных хобби сотрудников: бальные танцы, авто- и мотогонки, фольклорное пение, прикладное творчество. Угольщики в свободное время изготавливают подвесные кресла-коконы, украшают стены фресками и мозаикой, плетут из лозы.

- Наши предприятия славятся не только объемами добычи – а по объемам Красноярский край занимает второе место в России после Кузбасса, признанной шахтерской столицы нашей Родины, не только мощнейшими горными машинами, многие из которых являются уникальными в масштабах страны, но и, прежде всего, своими людьми, - говорит генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. - Наши люди, коллективы – главная движущая сила и богатство СУЭК.