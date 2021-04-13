В Красноярске началось обустройство дороги к новой смотровой на Николаевской сопке Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина рассказала, что обустройство дороги до Николаевской сопки уже началось. Она признала, что проблема пешеходной доступностью к Николаевской сопке есть, но добавила, что дорога постоянно грейдируется и посыпается. Однако полноценный ремонт и укладка асфальта начнется только с наступление тепла.

Чтобы разгрузить единственный путь к новой смотровой площадке, вскоре ля пешеходов откроется канатная дорога. Тем не менее, работа по ремонту основного пути на Николаевскую сопку продолжается даже ночью.

Напомним, что смотровую площадку на Николаевской сопке высотой 505 метров открыли в конце марта. Однако вместе с восторгом красноярцев постигла и доля разочарования – добраться до самых красивых видов оказалось очень проблематично, а для пешеходов и вовсе небезопасно.

В Красноярске началось обустройство дороги к новой смотровой на Николаевской сопке Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы жаловались на отсутствие доступности, но все равно отправлялись массово штурмовать склоны Николаевской сопки. Власти не остались в стороне и пообещали обустроить дорогу до конца сезона. То есть – до осени. Пешеходная зона тоже будет – но уже в следующем году. Ее благоустроят и озеленят, в том числе будет учтена и доступность для маломобильных граждан.

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