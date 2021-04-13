«Ты может дворник вообще»: в Красноярске ночью полицейским пришлось дубинкой разбивать стекло, чтобы задержать пьяного лихача

Фото: скрин из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Все случилось минувшей ночью в Ленинском районе Красноярска. Инспекторы ДПС остановили «Мерседес» для проверки документов. Однако водитель вместо подчинения полицейским, начал хамить инспекторам:

- Ты кто такой вообще? На каком основании я должен тебе что-то предъявлять? Может ты вообще дворник?

После короткой перепалки, мужчина нажал на газ и попытался уехать от дорожных полицейских. Спустя несколько сотен метров он вновь остановился, но открывать окно не стал. Тогда инспекторам пришлось применить перцовый баллончик. Казалось бы, что скрывать бесполезно, но водитель вновь бросился наутек. Но далеко уехать красноярцу вновь не удалось.

На этот раз госавтоинспекторам пришлось использовать дубинку. Конечно, бить лихача никто не стал, пострадало лишь боковое стекло дорогой иномарки.

В итоге агрессивного гонщика не без боя, но все-таки задержали. Им оказался 42-летний житель Красноярска. На месте ему организовали освидетельствование, которое показало, что в крови водителя 0,068 промилле алкоголя.

Несмотря на устроенные проблемы, отделался водитель довольно легко:

- В отношении водителя иномарки было возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», водителю может грозить лишение специального права управления транспортными средствами на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, в отношении него составлен материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудников полиции», передают в краевом МВД.

Теперь ночному гонщику грозит лишение прав на 2 года и штраф в 30 тысяч рублей. За незаконное неповиновение полицейским мужчину оштрафовали лишь на 1 тысячу рублей.