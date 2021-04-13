Афиша Красноярска на неделю с 14 апреля 2021

Публикуем афишу Красноярска на неделю с 14 апреля 2021.
В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина
«Мы» 16+
Антиутопия в 2-х частях
23 апреля, 20.00
«Гамлет. Ширма» 16+
24 апреля, 19.00
«Бармалей» 6+
Африканская песнь в одном действии
25 апреля, 14.00, 16.00
«ТАНГО, упавшее в небо» 16+
26 апреля, 19.00
В Красноярском театре кукол
«Почему деревья не ходят» 3+
Пантеистическая сказка
24 апреля, 11.00, 13.00, 15.00
«Колобок» 4+
Сказка в одном действии
25 апреля 11.00, 13.00, 15.00
«Снежинка, которая не таяла» 4+
По мотивам сказки Витауте Жилинскайте
27 апреля, 11.00, 13.00
«Меня удочерила Горилла» 6+
По книге Фриды Нильсо
28 апреля, 12.00, 15.00, 18.00
«Фрида» 12+
29 апреля, 19.00
Билеты на спектакли Большого театра кукол можно приобрести в кассе и на сайтах Красноярского театра кукол и Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, а также во всех театральных кассах города.
Выставки
«Особая порода» 6+
Экспозиция посвящена Дню геолога: гости музея узнают, что это за профессия, когда она возникла и почему мы сталкиваемся с ней каждый день.
На выставке будут представлены различные предметы обихода полевых условий жизни геологов, инструменты, аппаратура, реквизиты, экипировка и, конечно, образцы полезных ископаемых.
Музей геологии Центральной Сибири
Пр. Мира, 55
С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00.
До 30 апреля
Вход свободный.
«Слава победителям!» 0+
3 недели, 133 автора и около 300 работ – все это региональная художественная выставка, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основные разделы выставки составят произведения сибирских художников, представляющих осмысление и переживания войны нынешним поколением мастеров изобразительного искусства. Также готовится насыщенная программа культурных мероприятий в онлайн-формате – мастер-классы, экскурсии, творческие встречи, лекции, кинопоказы, научно-практическая конференция с участием ведущих искусствоведов края, Сибири и России.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
С 22 апреля по 13 мая
Вход свободный.
«Песнопения Великого поста» 6+
На творческой встрече-концерте Сибирского мужского хора прозвучат духовные песнопения Русской Православной Церкви, русских композиторов, исполняемых в дни Великого поста.
По предварительной записи по тел. 8-923 334 16 59.
Культурно-исторический центр «Успенский»
ул. Лесная, 55а, стр 3
17 апреля, 13.00
Вход свободный.
Сибирская дача 0+
На традиционной весенней выставке садоводы готовятся к предстоящему сезону, делятся опытом, узнают о новинках.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
15-17 апреля с 10.00 до 18.00
18 апреля с 10.00 до 16.00
Билеты 100 рублей, для пенсионеров — 50 рублей.