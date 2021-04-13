Афиша Красноярска на неделю с 14 апреля 2021

Публикуем афишу Красноярска на неделю с 14 апреля 2021.

Гастроли

Большой театр кукол (Санкт-Петербург)

В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

«Мы» 16+

Антиутопия в 2-х частях

23 апреля, 20.00

«Гамлет. Ширма» 16+

24 апреля, 19.00

«Бармалей» 6+

Африканская песнь в одном действии

25 апреля, 14.00, 16.00

«ТАНГО, упавшее в небо» 16+

26 апреля, 19.00

В Красноярском театре кукол

«Почему деревья не ходят» 3+

Пантеистическая сказка

24 апреля, 11.00, 13.00, 15.00

«Колобок» 4+

Сказка в одном действии

25 апреля 11.00, 13.00, 15.00

«Снежинка, которая не таяла» 4+

По мотивам сказки Витауте Жилинскайте

27 апреля, 11.00, 13.00

«Меня удочерила Горилла» 6+

По книге Фриды Нильсо

28 апреля, 12.00, 15.00, 18.00

«Фрида» 12+

29 апреля, 19.00

Билеты на спектакли Большого театра кукол можно приобрести в кассе и на сайтах Красноярского театра кукол и Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, а также во всех театральных кассах города.

Выставки

«Особая порода» 6+

Экспозиция посвящена Дню геолога: гости музея узнают, что это за профессия, когда она возникла и почему мы сталкиваемся с ней каждый день.

На выставке будут представлены различные предметы обихода полевых условий жизни геологов, инструменты, аппаратура, реквизиты, экипировка и, конечно, образцы полезных ископаемых.

Музей геологии Центральной Сибири

Пр. Мира, 55

С понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 11.00 до 16.00.

До 30 апреля

Вход свободный.

«Слава победителям!» 0+

3 недели, 133 автора и около 300 работ – все это региональная художественная выставка, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Основные разделы выставки составят произведения сибирских художников, представляющих осмысление и переживания войны нынешним поколением мастеров изобразительного искусства. Также готовится насыщенная программа культурных мероприятий в онлайн-формате – мастер-классы, экскурсии, творческие встречи, лекции, кинопоказы, научно-практическая конференция с участием ведущих искусствоведов края, Сибири и России.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

С 22 апреля по 13 мая

Вход свободный.

Концерты в Красноярске на апрель 2021

«Песнопения Великого поста» 6+

На творческой встрече-концерте Сибирского мужского хора прозвучат духовные песнопения Русской Православной Церкви, русских композиторов, исполняемых в дни Великого поста.

По предварительной записи по тел. 8-923 334 16 59.

Культурно-исторический центр «Успенский»

ул. Лесная, 55а, стр 3

17 апреля, 13.00

Вход свободный.

Куда еще пойти

Сибирская дача 0+

На традиционной весенней выставке садоводы готовятся к предстоящему сезону, делятся опытом, узнают о новинках.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

15-17 апреля с 10.00 до 18.00

18 апреля с 10.00 до 16.00

Билеты 100 рублей, для пенсионеров — 50 рублей.