Последние новости Красноярска на 12 апреля 2021: гибель школьницы в бассейне, поиски пропавших девочек и возвращение каршеринга Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 апреля 2021 года.

Восьмилетняя девочка из Красноярского края погибла в бассейне аквацентра

Трагедия произошла во время общего выезда в класса в «Аква-центр Енисей». Во время купания одна из учениц 2 класса внезапно ушла на дно и утонула. Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку организовала и прокуратура. (подробности)

«Гудки шли, но трубку никто не брал»: мама 10-летних двойняшек из Красноярска рассказала подробности их исчезновения

Две 10-летние сестренки ушли из дома на Мате Залки в Красноярске днем, но к вечеру не вернулись. Родители спохватились сразу и вызвали полицию. В итоге сестре искали не только полицейские, но также волонтеры. Нашлись школьницы случайно. Оказалось, что обе гостили у бабушки. (подробнее)

Директора комбината школьного питания из Красноярска обвиняют в краже 3 миллионов рублей

Против экс-директора возбудили уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». По версии следствия, чиновница оформляла товарные накладные без фактической поставки товара. Материалы дела уже переданы в суд. Теперь чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы. (подробнее)

В Красноярск вновь вернулся каршеринг

В город зашел сервис Cars7. Для регистрации автомобилей от водителей требует стаж 2 года. Пользоваться арендой красноярцы могут поминутно. Ранее в Красноярске работал «Делимобиль», автомобили которого часто мелькали в сводках о ЧП. (подробности)

Девятилетний лихач на квадроцикле сбил двух пешеходов недалеко от Красноярска

Необычное ДТП произошло в Емельяновском районе. 9-летний водитель квадрацикла съехал с дороги и сбил двух пешеходов. К счастью для мужчин, обошлось без серьезных травм. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии. (подробности)