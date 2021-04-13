Последние новости Красноярска на 12 апреля 2021: гибель школьницы в бассейне, поиски пропавших девочек и возвращение каршеринга
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 12 апреля 2021 года.
Восьмилетняя девочка из Красноярского края погибла в бассейне аквацентра
Трагедия произошла во время общего выезда в класса в «Аква-центр Енисей». Во время купания одна из учениц 2 класса внезапно ушла на дно и утонула. Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку организовала и прокуратура. (подробности)
«Гудки шли, но трубку никто не брал»: мама 10-летних двойняшек из Красноярска рассказала подробности их исчезновения
Две 10-летние сестренки ушли из дома на Мате Залки в Красноярске днем, но к вечеру не вернулись. Родители спохватились сразу и вызвали полицию. В итоге сестре искали не только полицейские, но также волонтеры. Нашлись школьницы случайно. Оказалось, что обе гостили у бабушки. (подробнее)
Директора комбината школьного питания из Красноярска обвиняют в краже 3 миллионов рублей
Против экс-директора возбудили уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». По версии следствия, чиновница оформляла товарные накладные без фактической поставки товара. Материалы дела уже переданы в суд. Теперь чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы. (подробнее)
В Красноярск вновь вернулся каршеринг
В город зашел сервис Cars7. Для регистрации автомобилей от водителей требует стаж 2 года. Пользоваться арендой красноярцы могут поминутно. Ранее в Красноярске работал «Делимобиль», автомобили которого часто мелькали в сводках о ЧП. (подробности)
Девятилетний лихач на квадроцикле сбил двух пешеходов недалеко от Красноярска
Необычное ДТП произошло в Емельяновском районе. 9-летний водитель квадрацикла съехал с дороги и сбил двух пешеходов. К счастью для мужчин, обошлось без серьезных травм. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии. (подробности)