«Единая Россия» поздравила работников Красмаша с Днем космонавтики

День космонавтики – большой праздник для всех работников завода. Фото: krasnoyarsk.er.ru

«Единая Россия» 12 апреля провела серию акций по поздравлению работников предприятий, которые вносят большой вклад в развитие космической отрасли. В их число попал Красноярский машиностроительный завод. До Великой отечественной войны на Красмаше выпускали оборудование для золотодобывающей, горной и нефтедобывающей промышленности. В годы войны основной продукцией завода стали автоматические зенитные пушки. С 1958 года после масштабной реконструкции на Красмаше началось освоение и изготовление техники для космоса: баллистических ракет, ракетных двигателей, космических спутников. Сегодня Красмаш – один из основных производителей ракетно-космической техники в России.

Перед рабочей сменой сотрудников предприятия поздравили представители партии «Единая Россия», секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко и депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Фокин.

Работники Красмаша. Фото: krasnoyarsk.er.ru

Единороссы и активисты «Молодой гвардии» привезли цветы, сладкие подарки и открытки. Под известные песни о космосе и космонавтах они поблагодарили коллектив предприятия и представителей профсоюза за огромный вклад в развитие космической отрасли.

- Сегодня знаменательная дата – 60 лет первому полету человека в космос. Одна из тех дат в нашей отечественной истории, которая делает нас единым народом. Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, и всех тех, кто впервые вывел человечество в космос, - обратился к работникам Красмаша Алексей Додатко. – Имя Юрия Гагарина войдет в историю. Красноярский край – это край «большого космоса», здесь трудится много людей, которые имеют непосредственное отношение к космической отрасли. Поэтому сегодня на проходной Красмаша мы поздравляем работников сферы машиностроения и космического строительства.

Председатель профсоюзного комитета АО «Красмаш» Геннадий Белобровко подчеркнул, что День космонавтики – большой праздник для всех работников завода.

- Наш завод еще на первых этапах освоения космоса уже изготавливал такие изделия. Один из этих образцов стоит на площади Котельникова – памятник ракете-носителю «Космос-3М». Завод выпускал первые космические корабли, которые выходили в космос и доставляли туда первые спутники. Сейчас мы также имеем прямое отношение к космосу, делаем разгонные блоки. Это часть космических аппаратов, которые выводят на нужную орбиту космические корабли, чтобы проводить стыковки с международными станциями. Поэтому это действительно наш профессиональный праздник, - отметил Геннадий Белобровко.

Первая полоса выпуска «КП» от 13 апреля 1961 года

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