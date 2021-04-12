«Гудки шли, но трубку никто не брал»: мама 10-летних двойняшек из Красноярска рассказала подробности их исчезновения

Пропавшие девочки-двойняшки Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В воскресенье вечером, 11 апреля, на горячую линию поискового отряда раздаётся звонок. Пропали две десятилетние девочки, ушли из дома около 2-х часов дня, уже 10 вечера, до сих пор не объявились, а друзья уже давно девочек не видели. Поисковики начинают собирать всю информацию, получают фото от родителей. В это же время к работе подключается полиция.

- У меня земля ушла из под ног, когда я поняла, что мои девочки пропали, - рассказывает мама пропавших девочек Наталья, - сердце так сильно-сильно стучало. Мыслей, куда они могли пойти, не было совсем. Я обзвонила всех друзей, написала во всевозможные родительские чаты, может они у кого-то в гостях заигрались, но нет. Никто их не видел. Телефоны дочерей не были выключены, но трубку никто не брал. Спустя некоторое время я нашла их дома. Оба стояли на зарядке, звук был выключен.

В это же время в волонтерской группе готовность №1 – создана ориентировка, началась массовая рассылка в соцсетях, первые поисковики приехали на место пропажи для помощи полиции и следкому.

Нашлись девочки совершенно случайно, мама позвонила бабушке рассказать о том, что её внучки пропали. Хотела узнать, может, они ей чего рассказывали, куда могли пойти.

- Она всегда мне отзванивается, когда девочки приходят к ней в гости. Не было ни разу такого, чтобы она не сообщила, что внучки у неё. Я не решилась ей сразу позвонить, бабушка у нас в возрасте, вдруг бы плохо стало от новости. А она не позвонила мне, так как подумала, раз девочки пришли с ночевкой, значит я в курсе. Вот и получилось, что наше недопонимание подняло на ноги стольких людей, - говорит Наталья.

В 23:11 поиски были удачно завершены, волонтеры отпущены, репосты в соцсетях сняты.

- Я очень признательна всем, кто участвовал в поисках. Безмерно счастлива, что все закончилось благополучно, и девочки просто оказались у бабушки, а не пропали. Честно, сначала очень подмывало всех отругать за безответственное отношение, столько нервов и сил потрачено. Но потом передумала. Живы, здоровы и ладно. Но воспитательную беседу никто не отменял, - смеётся мама найденных девочек.

К благодарности присоединяется и Оксана Василишина, руководитель КРОО «Поиск пропавших детей - Красноярск»:

- Всего час длились поиски, но за это время какая-то ураганная сила выбрасывает тебя из привычной, спокойной, повседневной жизни и заставляет немедленно выйти в ночь, чтобы успеть помочь найти детей. Спасибо огромное всем, кто вчера приехал на поиски, кто собирался выезжать, кого вернули с половины пути. Спасибо всем кто сделал репост, кто переживал за детей. Спасибо нашей инфо-группе за оперативность в распространении ориентировки!

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