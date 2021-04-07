Край готов к посевной: чем засеют красноярскую землю

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Расстановка приоритетов

Подготовка к посевной - каждый год предмет пристального внимания всех уровней власти. Для Сибири весенние полевые работы имеют статус особый, прежде всего, из-за нестабильной погоды. А в условиях пандемии работа сложна вдвойне. Именно поэтому принятые вовремя решения, распределение средств и аккумуляция сил имеют первостепенное значение в успехе полевых работ, а в конечном итоге являются залогом богатого урожая.

Планируемая структура посевных площадей, подготовка пашни, посевного материала, объемы завоза, а также темпы поставки минеральных удобрений и готовность техники – вот далеко не весь перечень обсуждаемых на совещаниях вопросов. Кроме того, к участию в совещаниях были приглашены представители Россельхознадзора, противопожарных служб и многие другие специалисты, имеющие отношение к сельскому хозяйству. Один из немаловажных вопросов – финансирование отрасли. Вовремя неполученные гранты или кредиты ставят под удар реализацию успешных проектов. Поэтому среди выступающих были представители банковского сектора, которые озвучили условия программ льготного кредитования и страховых пакетов.

Что посеем

Главный вопрос в обсуждении, конечно же, - какими именно культурами будет засеяна красноярская земля. Так, по словам специалистов, посев технических культур будет осуществлен на площади 176,5 тысячи гектаров.

Это практически 12% от всей посевной площади. Нужно особо отметить, что в крае в этом году значительно увеличиваются посевы льна-кудряша - они составят 9 тысяч 200 гектаров, что в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Это неслучайно, ведь лен наравне с рапсом является наиболее рентабельной масличной культурой и пользуется стабильным спросом у переработчиков и стран-импортеров. Что касается рапса, то его посев тоже увеличивается по сравнению с прошлым годом. Планируется посеять 163 тысячи гектаров. По масличным такое увеличение продиктовано стабильным спросом, высокой маржинальностью данных культур. Нужно отметить, что средняя цена по сделкам прошедшей зимой, а в частности, по маслосеменам рапса была в диапазоне от 36 до 42 тысяч рублей за тонну, при том, что в 2020 году был собран действительно рекордный урожай. Красноярский край в масштабах страны обеспечил 11% всего валового сбора России.

По плану площадь картофеля в крае составит в этом году порядка 33 тысяч 200 гектаров, овощей - 6200 гектаров, что соответствует занимаемым площадям 2020 года. По кормовым культурам засеянные площади должны составить 337,5 тысячи гектаров - это практически четверть от всех посевных территорий. Что касается подготовки семенного материала под сев, то потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур в крае в этом году составляет 223 тысячи тонн. Стоит отметить, что на сегодняшний день проверено 82% от этого объема. При этом кондиционность выше, чем в прошлом году. Из проверенного объема - кондиционных семян уже 89%, а оставшиеся 11% являются некондиционными по засоренности. Однако специалисты утверждают, что время до посевной еще есть, и сейчас хозяйства очень активно занимаются подработкой семян, и, соответственно, с вопросами засоренности нет никаких опасений - сельхозники справятся!

Накормим землю

Что касается приобретения минеральных удобрений, то здесь наблюдается значительный рост по основным видам, но при этом специалисты отмечают, что большинство сельхозтоваропроизводителей заключили договоры еще с осени по доступным ценам, а значит, остались в выигрыше. На сегодняшний день есть понимание, что 84% всей потребности минеральных удобрений уже завезено на территорию края. Общая потребность в удобрениях в этом году - 48 тысяч тонн, что почти на 10 тысяч больше прошлого года. Из необходимого объема приобретено и завезено в край 40,5 тысячи тонн. По оставшимся 16% министерство сельского хозяйства и торговли ведет мониторинг, на весь объем уже заключены контракты и обозначены сроки поставки. Так, ориентировочно в начале апреля край будет обеспечен необходимым объемом минеральных удобрений. Помимо традиционных сухих форм в регионе набирает популярность применение минеральных удобрений жидких форм, так называемых КАС - КАС 32 плюс безводный аммиак.

Нужно отметить, что за последние два года на территории края значительно увеличился объем обследований почвы на содержание нитратного азота. Если в 2016-2018 годах в среднем исследовали порядка 350 тысяч гектаров, то за 2019-2020 год площадь увеличилась фактически вдвое. И если у фермеров есть понимание содержания питательных элементов в почве, они могут более грамотно планировать систему питания растений. Большинство сельхозтоваропроизводителей к планированию урожая сельскохозяйственных культур подходят разумно, с учетом почвенного плодородия, а это значит, работают не вслепую. Так, с осени прошлого года было проведено почвенное обследование на площади 630 тысяч гектаров пашни. Этот показатель указывает на то, что на 70% от планируемой площади сева зерновых и зернобобовых руководители видят потребность, могут готовить расчетные планы применения минеральных удобрений.

НАША СПРАВКА

КАС – это единственное на сегодняшний день азотное удобрение, которое содержит три формы азота, благодаря чему действует пролонгированно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1 млн 485 тыс. гектаров – объем посевных площадей на 2021 год

- 931 тыс. 500 гектаров – объем посева зерновых

- 176,5 тыс. гектаров – объем посева технических культур

- 9 тыс. 200 гектаров – объем посева льна-кудряша

ДОСЛОВНО

Илья Васильев, заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

- Готовность пашни под будущий урожай составляет около 93%. Зяблевая обработка почвы проведена не в полном объеме из-за обильных осадков во время уборочных работ и раннего установления снежного покрова. Необходимо обратить на это особое внимание и максимально эффективно организовать подготовку пашни под планируемый сев. Кроме того, важный вопрос - введение в оборот неиспользуемой пашни. Он находится в числе приоритетных у министерства. Мы поддерживаем культуртехнические мероприятия, возмещая сельхозпроизводителям 35% от затрат на эти цели.