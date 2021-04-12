«Поедешь – погибнешь»: сибирская отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву из-за наставления отца

Агафья Лыкова Фото: Данил БАРАШКОВ

Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая в Хакасии, отказалась переезжать в Москву из Сибири. Как рассказали на сайте Русской Православной Старообрядческой Церкви, закончить уединенный образ жизни и поселиться в старообрядческом центре на Рогожском, Агафье Лыковой не даёт предсказание её отца перед смертью.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

- Я ей говорю, давай мы тебя в Москву, в наш рогожский центр заберем. Там тебе комнату дадим, будешь молиться, у нас каждый день литургия проходит, старообрядцы. Нет, говорит, никуда не поеду. Мне тятенька (отец) сказал, никуда отсюда не ехать. Поедешь - погибнешь, - рассказал митрополит Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, епископ Корнилий

Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Митрополит считает, что Агафья Лыкова живет правильной жизнью, в «трудах и молитве». И действительно, если она переберется в Москву, то «погибнет» от смены образа жизни, а отказ от тяжелого труда по хозяйству пойдет не на пользу, а наоборот. Ведь она всю жизнь трудилась, у неё есть козы, огород, кошки. Всё время в движении.

Агафья у своей старой избушки Фото: Данил БАРАШКОВ

Епископ Корнилий побывал в гостях у отшельницы, когда ездил освещать её новый дом. Из той поездки он привез сделанную Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок – прим.ред.) из позвонков крупной рыбы. Сейчас этот экспонат представлен на выставке посвященной 400-летию протопопа Аввакума в Москве. Там есть целый уголок, посвященный отшельнице.

Агафья Лыкова. Фото: Медиагруппа Юг Сибири

Напомним ,всему миру отшельница Агафья Лыкова стала известна благодаря легендарному журналисту "Комсомольской правды", автору "Таежного тупика" Василию Михайловичу Пескову.

Новый дом Агафьи. Фото: Медиагруппа Юг Сибири

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