«Твой ход»: в России стартовал новый конкурс студенческих инициатив Фото: Мария ЛЕНЦ

Старшему поколению, которые учились в вузах в конце прошлого века, остается только позавидовать нынешним студентам: ведущие предприятия из разных отраслей экономики ведут сейчас самую настоящую охоту за перспективными и талантливыми. Причем не только за теми, кто уже получил дипломы. Потенциальные работодатели готовы инвестировать в подающих надежды еще на ранних этапах обучения. Применяют для отбора конкурсы, стажировки, специальные образовательные программы, корпоративные стипендии. Они даже конкурируют между собой: кто предложит самые интересные условия для молодых.

Конкурс «Твой ход»

Один из таких всероссийских конкурсов под названием «Твой ход» стартовал 8 апреля. Это новый проект президентской платформы «Россия – страна будущего». Принять участие в конкурсе смогут студенты вузов 1 - 3 курса бакалавриата и 1 – 4 курса специалитета. Ожидаются до 500 тысяч человек. Будет четыре этапа состязаний, итоги подведут в ноябре и выберут 200 победителей.

- Студенческие годы – окно возможностей, когда хочется много всего, помимо того института, который уже выбрал, - отметил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей КИРИЕНКО. – Ведь у человека много талантов. Проект «Твой ход» - он про это. Он дает возможность ребятам попробовать себя в других направлениях, таких, как наука, IT, спорт, волонтерство, экология, бизнес, управление. Причем свобода выбора абсолютная. Ты ничем не рискуешь, у тебя открываются новые возможности. Ты будешь коммуницировать с другими такими же увлеченными. Если хочешь заниматься наукой, то получишь из всех вузов страны новых друзей и знакомых, которые тоже хотят посвятить себя науке. Ты получишь обратную связь от экспертов, которые покажут, чего именно тебе не хватает.

Никита БЕЛЬЧУКОВ, студент Уральского федерального университета:

- Представленные направления все разноплановые, они будут расширяться и дальше. Наша команда приложит все усилия, чтобы все студенты страны поучаствовали в конкурсе и, благодаря нашим партнерам, получили знания и навыки. Я выбрал для себя направление «Меняю города», создание общественных пространств для молодежи. И начал бы с маленьких городов – очень важно их развивать.

Конкурс дает возможность студентам попробовать себя в новых направлениях, например, в науке Фото: Мария ЛЕНЦ

Огромное количество призов

Знаете, что самое примечательное в этом конкурсе: независимо от того, до какого этапа дойдут претенденты, у них останется доступ ко всем ресурсам конкурса. Они могут и дальше участвовать в мероприятиях, знакомиться с новым идеями и получать призы. А также у них остаются шансы на реализацию своих проектов.

Партнерами этого конкурса выступают крупнейшие российские компании. Они готовят огромное количество призов и намерены предложить талантливым студентам стажировки (между прочим, оплачиваемые).

Что касается победителей конкурса «Твой ход», каждый получит по 1 миллиону рублей, который сможет потратить по своему усмотрению. Например, на дальнейшее обучение в магистратуре, если не удастся поступить на бюджет. Или на стартап для реализации своей инициативы. Или как первоначальный взнос на приобретение жилья.

А еще победители смогут совершить поездки по стране, как путешествие в качестве приза или на стажировку. Например, на плато Путорана, куда приглашает «Норникель». Или на Камчатку, Кольский полуостров, в Калининград. Более полутора десятков губернаторов уже сделали заказ на новые идеи и готовы принять лучших авторов у себя в регионах.

«Норникель» стал одним из партнеров конкурса «Твой ход». У компании сейчас на его особые виды: впереди – масштабная реновация целого города. И свежие идеи придутся как нельзя кстати. Старший вице-президент «Норникеля» Лариса ЗЕЛЬКОВА заострила на этом особое внимание:

- В ближайшие несколько лет в Норильске будет разворачиваться большая программа реновации, с миллиардным бюджетом и большим дефицитом новых и свежих идей. Приглашаю всех участников конкурса. Уверена, что вам будет что предложить. А победителям конкурса мы обеспечим туристическую поездку на уникальную и труднодоступную территорию — Плато Путорана.

Плато Путорана, куда направятся победители конкурса. Фото: Марина Пешкова

Образовательные программы «Норникеля»

По версии журнала Forbes «Норникель» входит в топ-50 лучших работодателей России 2020 года и занимает в рейтинге 14-е место. Говоря о конкурсе «Твой ход» с его масштабным размахом на всю страну, нельзя не сказать о корпоративных образовательных программах «Норникеля», которые успешно работают уже много лет.

Например, «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. Он дает студентам технических специальностей 2 - 5 курсов уникальный шанс подкрепить свои теоретические знания практическими навыками в условиях реального производства. Когда приходит время для производственной практики (она длится у некоторых специальностей до 4 месяцев), перед студентами встает вопрос: где ее проходить?

«Норникель» делает предложение, от которого сложно отказаться: вызов на одно из предприятий компании с заключением срочного трудового договора на вакантное место на период практики. При этом идет оплата по тарифной сетке или окладу. Дорога туда и обратно компенсируется. Комфортное жилье предоставляется. В результате будущий специалист получает и практические навыки, и зарплату. Для мотивации участников программы «Профессиональный старт» на лучший результат в учебе учреждена и корпоративная стипендия.

Такой выпускник с дипломом может рассчитывать на предложение постоянной работы. Причем ему не придется отвлекаться на обустройство на новом месте: специально для молодых специалистов в Норильске недавно отремонтировали благоустроенное общежитие.

Ежегодно практику на предприятиях «Норникеля» проходят более 70 человек из Сибирского федерального университета, в основном это студенты специальности «Горное дело» Института горного дела, геологии и геотехнологии. А всего по стране – несколько сотен. Например, предстоящим летом на предприятиях Норильского дивизиона ожидают 400 студентов из вузов Красноярска, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга и Кемерово. Отбор завершается в конце апреля.

Потратить призовой миллиона победители смогут на обучение. Или на путешествие. Фото: Марина Пешкова

«Покорители Севера» - лучшие

В 2015 году в рамках программы «Профессиональный старт» была впервые запущена деловая игра «Покорители Севера». В ней тогда приняли участие 194 студента, которые, примерив на себя роль топ-менеджеров, искали нестандартные решения для бизнеса. Интерес к игре постоянно растет, в 2020 году было более 700 участников. И нынче их количество наверняка увеличится.

Добавим, что «Покорители Севера» дважды становились победителями во всероссийском конкурсе образовательных программ Graduate Awards в номинации «Лучшая программа по работе со студентами» - в 2016 и 2021 году. Также в этом году признана лучшей еще одна образовательная программа «Норникеля» - «LIGA IMAKE: создавая будущее» в номинации «Вклад в будущее». Она направлена на то, чтобы привлечь молодежь, в частности школьников, к исследованиям и изобретательству.

Работа с перспективной молодежью в приоритете. И это замечательно, что нынешнее поколение выдвигает такое большое количество инициатив. За каждой из них – стремление к знаниям, навыкам и карьерному росту. Поддерживая таких студентов, компания укрепляет свои лидирующие позиции перспективного работодателя.