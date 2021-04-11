«Мальчик поджег кресло спичками»: в Хакасии двое детей погибли в пожаре

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Трагедия произошла 10 апреля в селе Таштып. СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что в пожаре погибли двое детей 2-х и 3-х лет. Малышей нашли живыми, но с ожогами и признаками отравления угарным газом. Их госпитализировали, но, несмотря на все усилия, спасти детей не удалось.

Следователи выяснили, что в загоревшемся доме проживала многодетная семья с детьми 2-х, 3-х, 4-х и 7 лет. В тот злополучный день матери семейства дома не было. Она уехала по делам, оставив младших ребятишек с отцом. Мужчина же выпил алкоголя и лег спать.

В это время оставшийся без присмотра 4-летний мальчик взял спички и поджег кресло. В итоге мебель загорелась. Сам ребенок и отец спаслись, а вот двое младших – погибли. Следователи же возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы с целью установления причины возгорания и смерти погибших детей. Допрошен ряд свидетелей, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В МЧС по Хакасии передают, что сигнал о пожаре поступил в 18:16 часов. Потушить возгорание удалось буквально за 7 минут. К ликвидации огня привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

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