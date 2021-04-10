Последние новости Красноярска на утро 10 апреля 2021: приговор налетчикам на инкассаторов и подробности нападения на ребенка с ножом

Последние новости Красноярска на утро 10 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 10 апреля 2021.

Красноярский суд вынес приговор напавшим на инкассаторов грабителям

В Красноярском краевом суде вынесли приговор двум мужчинам, напавшим на инкассаторов 30 мая 2020 года. Главаря банды судили 5 апреля, он получил 13 лет колонии. Исполнители получили более суровые сроки 14 и 15 лет. Адвокаты подсудимых могут обжаловать приговор. (подробнее)

Раненого ребенка нашли на балконе: стали известны подробности нападения на 9-летнего школьника в Красноярске

Пьяный мужчина схватил 9-летнего мальчика в подъезде дома, затащил в квартиру и ударил ножом в шею. Школьника спас сосед по имени Андрей В. Следователи уже возбудили против нападавшего уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего». (подробнее)

В Красноярске акушерку родильного дома обвиняют в смерти новорожденного

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела против акушерки, обвиняемой в смерти младенца. По версии СК, 59-летняя женщина вмешалась в физиологический процесс родов и не обеспечила безопасность малыша. Все закончилось трагедией. (подробности)

На «Красноярских столбах» бродячие собаки рвали косулю на глазах у туристов

Все случилось 9 апреля недалеко от остановки «Турбаза». Бродячие псы разрывали косулю на глазах у туристов. Это уже 15-я жертва с начала года. По подсчетам сотрудников нацпарка, сейчас в нем обитают около полусотни бездомных собак. (подробнее)

Стало известно, сколько будет стоить вход в национальный парк «Ергаки»

Вопрос о введение платы за вход на «Ергаки» обсуждался в краевом парламенте. В итоге было решено сделать вход в нацпарк платным, но не для всех. Для некоторых категорий граждан вход на территорию останется свободным. (подробнее)